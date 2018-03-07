Политика

Александр Котов: Мы пытаемся создать все условия, чтобы люди пришли на выборы и в комфортных условиях смогли проголосовать

«Мы пытаемся создать все условия, чтобы люди пришли на выборы и в комфортных условиях смогли проголосовать», - заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) секретарь политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

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Он прокомментировал мнение некоторых скептиков, которые считают, что выборы превращают в некий балаган, организуя в этот день концерты и ярмарки. «Я считаю, что критика это необоснованна. Власть старается сделать все, чтобы создать условия для голосования. Мы приглашаем всех прийти на избирательный участок и отдать свой голос за того кандидата, которому избиратель больше всего доверяет. Стараемся дать понять, что выборы - это важное политическое мероприятие, каждый должен участвовать в выборах президента страны. Весь мир так живет», - подчеркнул Александр Котов.

Органы местного самоуправления, по его словам, по мере возможности 18 марта организуют концерты, продовольственные ярмарки, на селе - выездную торговлю.

Мы пытаемся создать все условия, чтобы люди пришли на выборы и в комфортных условиях смогли проголосовать

В Пскове, отметил Александр Котов, центральным событием станет митинг-концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«На президентских выборах явка избирателей как никогда важна», - сказал спикер областного Собрания, добавив, что в этом вопросе им помогает и оппозиция.