Политика

Владимир Путин пригласил россиян на президентские выборы

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением по поводу предстоящих 18 марта выборов к гражданам России, передает «Интерфакс».

«В ближайшее воскресенье, 18 марта, состоятся выборы президента России. Как действующий глава государства считаю важным обратиться к вам накануне голосования. По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ. В этих словах, в этой правовой формуле - огромный смысл», - сказал Путин.

По его словам, «именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна, зависит будущее России и наших детей». «За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор - это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения, - подчеркнул действующий президент. - Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир».

«Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России», - заключил Путин.