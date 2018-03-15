Политика

Алексей Навальный на выборах президента РФ мог набрать 20-25%, считает Николай Кузьмин

Алексей Навальный на выборах президента РФ мог набрать 20-25%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга высказал представитель штаба Алексея Навального в Пскове Николай Кузьмин.

Он назвал состоявшиеся выборы фальшивыми. «Это все это наигранно. Все понимают, что с такими кандидатами любой мог победить», - уверен Николай Кузьмин.

Говоря об Алексее Навальном, который в выборах не участвовал, он высказал предположения, что тот смог бы набрать 20-25%.