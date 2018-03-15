Политика

Предварительные итоги выборов говорят о том, что россияне доверяют Владимиру Путину и связывают с ним будущее - Александр Котов

Высокая явка и результат Владимира Путина на выборах свидетельствуют о том, что соотечественники доверяют действующему президенту и связывают с ним будущее страны. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал секретарь Псковского регионального политсовета партии «Единая Россия», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя предварительные результаты выборов главы государства.

«Выборы прошли открыто и легитимно. Явка – достаточно высокая», - подчеркнул Александр Котов.

Он отметил, что вся избирательная кампания прошла в полном соответствии с избирательным законодательством, а в день голосования в Псковской области не было зафиксировано никаких существенных нарушений.

Напомним, что Владимир Путин побеждает на выборах президента России, которые состоялись 18 марта. По предварительным данным, в Псковской области за действующего президента проголосовало более 75 процентов избирателей. После обработки 41,69% бюллетеней (266 УИКов из 638) в Псковской области на втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,1%, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 7,11%, на четвертом кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский с 1,66%.