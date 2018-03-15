Политика

Путин набирает более 90% голосов избирателей в пяти регионах страны

Кандидат в президенты Владимир Путин в пяти регионах страны к данному часу получает 90%-ю поддержку избирателей, свидетельствуют данные ЦИК.

В информационном центре Центризбиркома на экранах с данными подсчета голосов сообщается, что в настоящий момент наибольшее число голосов (93,56%) В.Путин получил в Кабардино-Балкарии. На данный момент в республике обработано почти 30% итоговых протоколов, пишет «Интерфакс».

На втором месте Крым с 92,40% за данного кандидата. Там обработано сейчас почти 23% протоколов. Замыкает тройку лидеров Тува, где обработано 95% бюллетеней и в которой В.Путин получил 92,2% голосов.

На четвертом и пятом местах Дагестан и Севастополь. В Дагестане после обработки 44% протоколов В.Путин получает 91,49% голосов, в Севастополе - 90,31% голосов после обработки почти 26% протоколов.

Еще в 18 регионах страны В.Путин получает более 80% голосов, среди них Мордовия, Кемеровская область, Татарстан, Ямало-Ненецкий округ, республики Адыгея, Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня, Тамбовская и Брянская области, Краснодарский край и другие.