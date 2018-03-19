Политика

Результат Путина на выборах стал абсолютным рекордом

Результат Владимира Путина - абсолютный рекорд за всю историю президентских выборов в России, пишут «Известия».

Действующего главу государства поддержали 56,4 млн (76,69%) избирателей. Это на 10 млн больше, чем на выборах в 2012 году. Тогда за российского лидера отдали свои голоса 45,6 млн граждан (63,6%). И если в России такой результат предсказывали социологи, то процент поддержавших президента за рубежом превысил ожидания и прогнозы. Так, в Лондоне, где проживают тысячи граждан РФ и традиционно сильна оппозиция, Владимир Путин получил 51,7% голосов (27,7% в 2012 году). Эксперты полагают, что поворотным моментом кампании стало послание президента Федеральному собранию, а сами выборы называют «самыми прозрачными» в новейшей истории России.

Впервые кандидата на пост главы государства поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Владимир Путин поставил на выборах абсолютный рекорд: из 108,9 млн россиян свою поддержку ему выразили 56,4 млн человек.

Согласно официальным данным ЦИК, явка 18 марта составила 67,98% и также превысила показатели 2012 года: тогда на выборы пришли 65,34% избирателей.

Однако эксперты обращают внимание не только на высокие показатели. Прошедшие выборы стали «самыми честными и прозрачными» в новейшей истории, считает профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. Нарушения, зафиксированные в ходе голосования, в большинстве случаев не подтверждались.