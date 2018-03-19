Политика

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Петром Алексеенко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

Ведущий программы Александр Савенко обсудит с ним итоги выборов президента России, перспективы псковских коммунистов перед стартом избирательной кампании по выборам губернатора Псковской области и другие актуальные вопросы общественно-политической повестки.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.