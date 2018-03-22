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Политика

Антон Минаков заявил о своих губернаторских амбициях

23.03.2018 14:11|ПсковКомментариев: 3

Региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков подтвердил свои намерения принять участие в выборах губернатора Псковской области, которые пройдут в сентябре текущего года. О своих губернаторских амбициях он заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«ЛДПР будет участвовать в выборах губернатора и в муниципальных выборах, которые пройдут осенью. У меня есть амбиции выдвинуть свою кандидатуру. Если партия мне окажет такое доверие, я буду горд», - сказал гость студии, добавив, что от регионального отделения ЛДПР будет еще несколько кандидатов.

Кандидата на выборы губернатора либерал-демократы определят на конференции, которая состоится в середине мая. При этом Антон Минаков еще раз заверил, что псковские либерал-демократы не планируют входить ни в какие коалиции. «Мы в этом не нуждаемся», - пояснил он.

Кроме того, Антон Минаков спрогнозировал, что сентябрьская кампания будет еще более «грязной», чем кампания по муниципальным выборам сентября 2017 года. «Я очень не хочу, чтобы эта кампания была такой же «грязной», как предыдущие, когда весь город был заклеен плакатами глупого содержания, со всеми этими вбросами и грязью. От тех выборов город до сих пор не отошел. Боюсь, эта гонка будет еще более «грязной», и на этот раз могут схлестнуться еще большие силы и ресурсы».

В то же время Антон Минаков воздержался от прогнозов по конкретным лицам, которые могут выдвинуться на губернаторские выборы. «Это то же самое, что гадать на кофейной гуще», - отметил гость студии. При этом он с уверенностью заявил, что на пост губернатора будет претендовать лидер псковских «эсеров» Олег Брячак «как достаточно амбициозный политик с опытом и поддержкой как по стране, так и, возможно, за ее пределами».

Кроме того, Антон Минаков высказал мнение, что объединение некоторых псковских оппозиционных сил в так называемый «региональный народный совет» не принесет им дивидендов. «Но я за то, чтобы партии объединялись. У ЛДПР будет меньше конкурентов», - заключил гость студии.

На сентябрьских муниципальных выборах, которые пройдут вместе с губернаторскими, псковские либерал-демократы намерены работать «ногами и руками», ездить по всем районам, встречаться с избирателями, устраивать автопробеги.

Источник: Псковская Лента Новостей
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