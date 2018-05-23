Политика

Кто бы ни стал победителем предварительного голосования, выиграть должны жители Псковской области - Игорь Сиротин

В сентябре 2018 года пройдут выборы, от которых зависит путь развития Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с такими словами к участникам форума первичных и местных партийных организаций регионального отделения партии «Единая Россия» обратился руководитель регионального исполнительного комитета партии, участник предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность губернатора Псковской области Игорь Сиротин.

«Мы хорошо помним, в каком непростом положении общественного раскола и развала экономических институтов находилась Россия 15-20 лет назад. Пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы вытащить страну из тяжелого кризиса. И нам это удалось», - отметил он.

По словам Игоря Сиротина, за последние годы Псковская область уверенно становится все более самостоятельным регионом. С 2010 года валовой региональный продукт области вырос практически в два раза. Доходы консолидированного бюджета региона за этот же срок – в полтора. При этом расходы остаются практически на том же уровне с 2012 года.

«Сейчас, пусть и с огромной поддержкой федерального бюджета, регион постепенно «выравнивается». Появляется возможность направить свои силы не на урегулирование кризиса, а на полноценное развитие. Этот момент уже не за горами, и нам нужно подойти к нему во всеоружии», - сказал участник праймериз.

Сигналом для действия назвал Игорь Сиротин Стратегию пространственного развития Российской Федерации, подписанную президентом РФ. «Ближайшие годы – шанс для регионов вырваться вперёд, и нам нужно не упустить эту возможность», - призвал он.

Игорь Сиротин высказал мнение о том, что в регионе нужно кардинально менять подход к работе. Приоритетной задачей он назвал кадровое обеспечение области. «Нам нужно продолжить развитие системы образования и подготовки профессиональных кадров. Это необходимо для новых производств и возрождения старых», - сказал он.

Игорь Сиротин подчеркнул, что «Единая Россия» слышит людей и делает все возможное для их благополучия. «Опираясь на вашу поддержку, мы сможем и дальше успешно работать в интересах нашего общества. Кто бы ни стал победителем предварительного голосования, в конечном счете, выиграть должны жители Псковской области», - заключил он.