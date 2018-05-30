Политика

Список участников праймериз единороссов по довыборам в Псковское областное Собрание уменьшился

Директор ООО «Домолюкс» Юлия Смирнова исключена из списка участников предварительного голосования по определению кандидата от «Единой России» для последующего выдвижения в депутаты Псковского областного Собрания по округу №12.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, такое решение принял организационный комитет по проведению предварительного голосования. Причиной послужило то, что Смирнова должна была выступить не менее, чем на двух дебатах, на которые она не явилась.

Бороться за право участвовать от «Единой России» в довыборах депутата регионального парламента продолжат пять человек: врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, слесарь-сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов Сергей Лавриненко, главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артём Васильев, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачёва и заместитель директора по строительству ООО «Феникс-Групп» Григор Аветикян.

Отбор кандидатов от «Единой России» на мандат депутата Псковского областного Собрания по округу №12 пройдет по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня.