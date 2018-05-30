Политика

«Дом Советов» с Александром Котовым. ВИДЕО

Гостем очередного выпуска программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» 30 мая, стал спикер Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Ведущие программы Константин Калиниченко и Александр Савенко побеседовали с ним о деятельности регионального парламента, об отчете врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за 2017 год, с которым он выступит на завтрашней сессии. Также в ходе эфира были затронуты темы, связанные с сентябрьскими выборами и деятельностью псковских «единороссов».