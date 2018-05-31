Политика

Александр Котов об отчете врио губернатора, конкуренции на праймериз и «десятиминутках ненависти»

30 мая гостем прямого эфира радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал спикер Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. В рамках программы «Дом Советов» ведущие Константин Калиниченко и Александр Савенко побеседовали с ним о деятельности регионального парламента, об отчете врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о деятельности за 2017 год, с которым он выступит на сессии сегодня. Также в ходе эфира были затронуты темы, связанные со стартом губернаторской избирательной кампании в псковском регионе, и с деятельностью псковских «единороссов». Предлагаем вашему вниманию стенограмму беседы.

Александр Савенко: Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, программа «Дом Советов». У микрофона ведущие, Александр Савенко и Константин Калиниченко, и вместе с нами сегодня Александр Котов - председатель Псковского областного Собрания депутатов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». Александр Алексеевич, добрый день, рад вас приветствовать в нашей студии.

Александр Котов: Добрый день.

Александр Савенко: Говорить мы сегодня будем о деятельности нашего регионального парламента, о том, что там происходит, тем более что есть подходящий информационный повод - уже завтра пройдет очередная сессия Псковского областного Собрания. На ней планируется дать официальный старт кампании по выборам губернатора. Кроме того, там достаточно много вопросов, порядка 20 в основной повестке. Ко всему прочему, прозвучит отчет временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова перед депутатами. Традиционная для главы области процедура, но для Михаила Ведерникова это будет первый отчет в областном Собрании. На эти темы, а также о многом другом - в том числе о деятельности «Единой России» в Псковской области - мы сегодня будем говорить.

Прежде чем перейти к региональной повестке, я предложил бы поговорить о главной федеральной теме этого мая - по крайней мере, главной теме для тех, кто работает в органах государственной власти. Я имею в виду майский указ президента России Владимира Путина. Вступив в четвертый раз в должность, Владимир Путин подписал документ, который призван в ближайшие 6 лет значительно улучшить жизнь людей. И жить мы должны дольше, и бедных должно стать меньше, и дороги ровнее. Все должно быть путем. Понятно, что все это потребует огромных средств - речь идет о триллионах, правительству дано поручение найти эти деньги и сформулировать предложения по программам. В эту работу вовлечены и регионы, и партия «Единая Россия», которую вы представляете. Так что я предложил бы вам высказать свое мнение. Этот майский указ Владимира Путина - насколько реалистичен, насколько отвечает тем целям, которые сейчас действительно стоят перед Россией? Как вы видите роль регионов и партии «Единая Россия» в исполнении этого майского указа Владимира Путина?

Александр Котов: По поводу целей, которые поставлены в майском указе президента, - они, на мой взгляд, соответствуют тому, с чем в реальной действительности сталкиваются граждане, с вызовами, которые стоят перед нашей страной. Указ безусловно актуален. По поводу реалистичности. Считаю, что указ будет трудновыполнимым, но все-таки он реалистичен. Трудновыполнимым прежде всего потому, что задачи амбициозные. Показатели, которые обозначены (в некоторых случаях они носят общий характер, в некоторых случаях есть конкретные цифры), - достаточно высокие, добиваться выполнения этих показателей будет сложно, работать над этим будут все. Прежде всего правительство, только что сформированное после выборов президента, и органы исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации в регионах. В эту работу должны включиться и общественные организации, и политические партии. По поводу «Единой России» понятно - мы поддерживали президента и будем в полной мере участвовать в выполнении указа, но и другие политические партии - в той части, в которой это не противоречит их идеологическим позициям, - тоже должны включиться в эту работу. Я глубоко убежден, что если к этому подходить тщательно и работать совместно, общими усилиями мы можем достигнуть этих результатов. Хочу сказать несколько слов по поводу критических высказываний в адрес этого указа. Можно услышать, что не очень четко сформулированы задачи, которые должен решить указ, потребуется огромное количество денежных средств, которые непонятно где и как искать, и вообще это «из разряда фантастики», это невыполнимо, это обещания, которые не будут выполнены или будут выполнены посредством завышения статистических показателей...

Александр Савенко: Это то, в чем упрекали и предыдущие майские указы.

Александр Котов: Да. Можно, конечно, и с долей критики к этому относиться, но все-таки в целом можно говорить о том, что ставить перед собой задачи надо, и стремиться к их выполнению.

Александр Савенко: Кстати, Владимир Путин, когда комментировал майские указы 2012 года, честно признал, что ставил несколько завышенные цели и задачи перед страной, органами власти, чтобы было очевидно направление, куда двигаться. И даже если высоких целей не удастся достичь, чтобы движение в определенном направлении было.

Александр Котов: Да, это теория постановки задач и методов достижения целей. Критиковать, конечно, можно, но лучше объединить усилия, чтобы попытаться эти амбициозные задачи решить.

Александр Савенко: Вы сказали, что «Единая Россия» будет работать в этом направлении. Насколько я понимаю, работа уже стартовала - прошла большая партийная конференция в Москве, вы стали ее участником, звучали предложения из регионов. Что предлагает Псковская область в плане реализации послания Владимира Путина, его указа? Что главное для Псковской области и что, по мнению ваших однопартийцев, необходимо сделать?

Александр Котов: Мы эту работу должны разделить на две составляющие. Во-первых, то, что касается органов исполнительной власти. Они будут работать совместно с правительством. В рамках реализации указа будут изданы соответствующие нормативно-правовые акты - постановление правительства, целый пакет федеральных законов, что найдет отражение и в законодательной базе на региональном уровне. Мы не рассчитываем, что будем просто - будет трудно. Возможно, придется и потерпеть. Но мы живем не одним днем и хотим, чтобы у нас было будущее.

Константин Калиниченко: Счастливое и светлое… Хотя бы через пять лет.

Александр Котов: Можно разными эпитетами описывать это будущее, но я сейчас говорю не о какой-то отдаленной перспективе, которая сводит к нулю все стимулы, а о ближайшей - чтобы мы с вами и наши дети могли почувствовать изменения в лучшую сторону.

Константин Калиниченко: Сейчас много говорится о том, что майский указ придется выполнять за счет непопулярных мер. И одна из них - на федеральном уровне - увеличение НДС, это обсуждается. Фактически это рост стоимости любого продукта. Не кажется ли вам, что мы тем самым просто раскрутим инфляцию? Добавится денег, добавятся зарплаты, но они пойдут на покрытие увеличения цены товаров.

Александр Котов: На нашем уровне такие решения сложно комментировать. Мы обладаем недостаточным объемом информации - всей полнотой картины владеет Министерство финансов, возможно, Минэкономразвития, а мы можем только строить предположения - к чему, например, приведет повышение НДС на 2%. Это не очень популярная мера, но очевидно, что она может привести к росту цен, и тут будет задействован потребитель. В то же время напрямую это не влияет на разгул инфляции. Это может привести к тому, что сократится спрос и замедлится развитие экономики. Но задача стоит не только в том, чтобы найти деньги на выполнение указа, но и в том, чтобы развивалась экономика...

Александр Савенко: И чтобы в течение ближайших шести лет она вошла в пятерку экономик мира.

Александр Котов: Да, верно. И это связанные вещи - чтобы мы эти деньги вкладывали в то, чтобы росла экономика. Я бы не стал сегодня говорить, что решение по НДС - уже окончательное, посмотрим. Мы, в том числе в рамках конференции партии «Единая Россия» в Москве, обсуждали на одной из площадок источники получения средств на реализацию майского указа, и пока там очевидных решений нет. Есть разные варианты, которые обсуждаются. Времени мало, но тут не тот случай, когда нужно спешить и делать это завтра - лучше потратить время на обсуждение и выбрать наименее болезненные варианты поиска средств.

Александр Савенко: Я напоминаю, что в эфире программа «Дом советов», в гостях у нас Александр Алексеевич Котов. Предлагаю перейти к разговору о деятельности Псковского областного Собрания. Завтра (31 мая - ред.) сессия, мои коллеги-журналисты выделяют два момента. Это объявление даты выборов губернатора Псковской области - я так понимаю, что это будет в единый день голосования 9 сентября, - и отчет врио губернатора Михаила Ведерникова. Правильно ли мы понимаем основные вопросы, или в этой достаточно насыщенной повестке скрыты еще какие-то вопросы, которые для депутатов не менее значимы?

Александр Котов: Вы правильно все понимаете, это основные вопросы повестки дня - назначение выборов губернатора, а также выборов в Псковское областное Собрание по 12 избирательному округу, этот депутатский мандат свободен...

Александр Савенко: ...после того как Александр Братчиков покинул областное Собрание и стал главой администрации города Пскова.

Александр Котов: Да. И отчет администрации Псковской области. Как высшее должностное лицо исполнительной власти в регионе, как руководитель администрации этот отчет представляет Михаил Ведерников. Мы уже ведем к этому отчету подготовку. В соответствии с регламентом фракции политических партий уже адресовали вопросы губернатору, чтобы в своем отчете он мог отразить проблемы, которые волнуют депутатов. И в рамках обсуждения у депутатов будет возможность задать свои вопросы и получить на них ответы, а также прокомментировать услышанное. Мы к этому готовы и рассчитываем на то, что в отчете прозвучат как достижения, которых все-таки удалось добиться в течение года, и проблемы, которые являются наиболее актуальными, и способы их решения.

Константин Калиниченко: Александр Алексеевич, а чего вы больше ожидаете от отчета - что это будет отчет скорее за 2017 год, где Михаил Ведерников - не основная фигура, потому что он пришел в октябре, а до этого работала другая команда во главе с губернатором Турчаком? Или что это будет некий аналог послания президента Федеральному собранию - программный документ на ближайшие годы?

Александр Котов: Я бы не стал привязывать к личности - у нас существует преемственность власти, и рассматривать это надо как отчет администрации о работе за 2017 год. Больше внимания, думаю, нужно уделить тому, каким образом мы будем решать стоящие перед регионом проблемы - это полезно и исполнительной власти, и законодательной, то есть нам, депутатам. И граждане, проживающие на территории региона, хотели бы услышать, что мы собираемся делать, чтобы острые проблемы нашли свое решение.

Александр Савенко: Ваши коллеги из оппозиционных фракций в первый раз услышат такое подробное выступление врио губернатора, а у вас уже вчера была возможность послушать Михаила Ведерникова - в рамках форума «Единой России». Там вы получили в какой-то мере ответы на вопросы, которые вас интересуют, которые задают ваши коллеги-депутаты?

Александр Котов: Там было достаточно короткое выступление, с позиции участника предварительного голосования - именно в таком контексте Михаил Юрьевич присутствовал на нашем форуме. То есть форум проводился в рамках предварительного партийного голосования. В документах, регламентирующих эту процедуру, прописаны обязательства участников провести встречу с секретарями первичных и местных отделений партии, не менее чем с половиной от общего количества. В целом я увидел готовность Михаила Юрьевича искать способы решения самых острых проблем. И начать необходимо с определения приоритетов.

Александр Савенко: Я обратил внимание, что по каждой проблеме предлагалось несколько путей решения - и поиск средств извне, и привлечение федеральных средств, и участие в партийных проектах «Единой России»…

Александр Котов: Да, можно бесконечно ссылаться на то, что денег нет, и ждать, что кто-то принесет эти деньги, а мы тогда сможем что-то сделать. Но это совершенно неверная постановка вопроса. Это могут быть не только бюджетные средства. Конечно, нужно думать о том, как пополнять бюджет, но нужно использовать все возможности, в том числе и внебюджетные источники. Еще один момент - необходимость развития механизмов государственно-частного партнерства. Если нормальные условия для бизнеса создать, то таких желающих поучаствовать вместе с государством в решении проблем и получить от этого определенную выгоду, много. Важно только правильно построить взаимоотношения с этими людьми. Есть возможность участвовать в госпрограммах, что мы и делаем на протяжении последних лет, и это дает результат. Еще бы я отметил стремление врио губернатора к тому, чтобы при поиске путей решения проблем привлекать как можно большее количество людей. Чем больше слышишь предложений, тем точнее может быть решение.

Алексасндр Савенко: У нас звонок, Александр Алексеевич, наденьте, пожалуйста, наушники.

Радиослушатель: Здравствуйте, это Сергей Иванович. Александр Алексеевич, вы хотите оптимистично выглядеть, но беда у нас именно в структуре экономики, которая не позволяет сделать будущий рынок. Вот что нам мешает в регионе. Допустим, продуктовый товарный рынок. Супермаркеты, сети, а свое крестьянское хозяйство не развивается. Или вот зона «Моглино». Казалось бы, хорошее дело, развитие технологий, но мы видим, что в первое время идут льготы, а потом, когда участники выйдут на налоговый режим, возможно, они исчезнут. Если посмотреть на правовую базу региона, извините, с такой базой где-то в прошлом веке можно было что-то сделать, какой-то позитив в экономике нарастить, но в современных условиях нет. Там нет ни гарантий и защиты права собственности, ни гарантий по обязательствам. Даже наш промышленный кластер, который мы усиленно хвалим, не обходится без государственных субсидий, его можно выбросить на помойку или продать за копейки тем, кто еще согласится взять… И к чему это все приведет? К резкой девальвации или резкой административной реформе, при которой Россия потеряет свои позиции.

Александр Котов: Спасибо, Сергей Иванович, за вашу активную жизненную позицию. В чем-то с вами можно согласиться, но в вашем комментарии совершенно нет конкретики, поэтому мне сложно комментировать. Я привык говорить о конкретных вещах. Если есть критика в адрес регионального законодательства - желательно было бы услышать, какие конкретно претензии. А по поводу производства - не согласен, структура экономики обусловлена не только желанием административных органов власти, но строится по законам рынка. Есть правило о том, что спрос рождает предложение, и никуда не денешься, мы в этом живем. Если говорить об отсутствии крупных промышленных предприятий, то и их наличие - не панацея для экономики.

Константин Калиниченко: Да и не так уж плох наш промышленный кластер. Я хотел бы немножко опуститься с небес на грешную землю. У меня вопросы, касающиеся завтрашней сессии. Парламентский час посвящен вопросу, который звучит примерно так - состояние защищенности объектов с высоким уровнем пожарной опасности. Может быть, вы меня поправите, но мне этот вопрос кажется недостаточно актуальным для парламентского часа. Почему бы не рассмотреть, например, вопрос о проблемном состоянии «Псковпассажиравтотранса»? И совсем дилетантский вопрос - от себя лично: как выбирается тематика парламентского часа?

Александр Котов: Это тот редкий случай, когда я полностью с вами согласен. И так тоже бывает (смеется). Тема парламентского часа определяется на совете Собрания, предложения вносят депутаты или группа депутатов, в данном случае это - вторая попытка рассмотреть на сессии вопрос по этой теме. Первая попытка была по инициативе депутата Шлосберга, я сказал практически то же самое - посчитав это неактуальным. Понятно, что это связано с пожаром в Кемерово, в торгово-развлекательном центре, по всей стране была дана команда провести внеплановые проверки. В том числе такие проверки прошли и у нас, и я предлагал подождать какое-то время, чтобы посмотреть, как выявленные в результате проверок недостатки будут устраняться, и будут ли они устраняться вообще, вот тогда бы это было интересно. А сейчас, мне кажется, это не очень актуально. Но так решили депутаты, и на этот раз это было предложение не только Шлосберга, но и депутатов от других политических партий. Поэтому решение приняли, будем рассматривать на сессии. В перспективе есть предложение рассмотреть проблему снабжения льготными лекарствами, всегда актуальную. Лично меня сейчас в большей степени волнует проблема состояния наших предприятий ЖКХ - задолженность выросла значительно, сейчас она составляет порядка полутора миллиардов рублей, это критично. Не за горами осень, новый отопительный сезон,и лучше к нему готовиться заранее, искать пути решения этой проблемы уже сейчас. Этот вопрос нам надо решать вместе, обсуждать, желательно еще до парламентских каникул.

Константин Калиниченко: Задам еще вопрос по поводу парламентского часа. На предыдущей сессии областного Собрания должен был обсуждаться еще один больной и долгий вопрос, касающийся создания медвытрезвителя и физкультурного диспансера. Вопрос был снят с парламентского часа. В связи с чем это произошло и планируется ли вернуться к нему в обозримом будущем?

Александр Котов: С парламентского часа вопрос был снят по просьбе администрации области - в связи с тем, что должны быть приняты некоторые решения. Мы договорились о том, что на июньской сессии мы вернемся к обсуждению этого вопроса в рамках парламентского часа, а благодаря принятым решениям будет более понятно, как будет строиться работа по созданию врачебно-физкультурного диспансера и медвытрезвителя. Надеюсь, что в июне уже будут озвучены конкретные шаги.

Константин Калиниченко: Известный общественник Иван Васильев, который постоянно будоражит общественное пространство, обронил в понедельник такую фразу касательно физкультурного диспансера - что нужен «всего-то какой-то один миллиард рублей». У нас есть один лишний миллиард рублей?

Александр Котов: Нет у нас одного миллиарда рублей. Я не думаю, что это стоит миллиард рублей - все-таки здесь надо использовать имеющиеся возможности лечебных учреждений, уже действующих. И вообще мне кажется, что нужно действовать поэтапно - определить помещение, где будет располагаться врачебно-физкультурный диспансер. Необходимый перечень оборудования уже есть. На первом этапе можно запустить часть оборудования, что позволит проводить обследования, параллельно используя возможности действующих лечебных учреждений. И по мере поиска источников финансирования постепенно расширять функционал самого диспансера.

Александр Савенко: Я напомню, что в гостях у нас сегодня - Александр Котов, председатель областного Собрания, и мы продолжаем разговор о деятельности Псковского областного Собрания, завтрашней сессии, выборах. Затронули уже тему грядущего летнего выборного марафона. Напомню, что в сентябре мы будем выбирать не только главу Псковской области - пройдут также довыборы в Псковское областное Собрание по 12 избирательному округу, а также выборы глав в семи муниципальных районах. К этому тоже приковано внимание - тем более что в «Единой России» уже в это воскресенье, 3 июня, пройдет предварительное голосование по определению кандидатов от партии на эти выборы в районах и в Псковское областное Собрание. Как проходил этот предварительный процесс, насколько острой была конкуренция?

Александр Котов: Кроме перечисленных кампаний, пройдут еще довыборы в районные собрания депутатов. Всего на предварительное голосование подали заявления 74 участника. 4 июня мы озвучим итоги предварительного голосования. Конкуренция есть - где-то минимальная, два человека на одно место, но где-то - например, на пост главы Псковского района - очень много претендентов, и они ведут между собой нешуточную борьбу. Они очень активно участвуют в дебатах, во встречах с избирателями, проводят самостоятельную работу. Думаю, на праймериз «Единой России» по выбору кандидатов для участия в выборах на должность главы Псковского района будет настоящая интрига.

Константин Калиниченко: Мы делаем ставки, но думаю, на этот раз не угадаем ничего.

Александр Котов: На предварительном голосовании трудно определить победителя - даже сложнее, чем на выборах. На выборах работают социологические опросы, исходя из возможной явки избирателей можно делать прогноз. А здесь сложно представить, какое количество людей примет участие в голосовании. Мы конечно, заинтересованы, чтобы как можно больше людей участвовало в предварительном голосовании, но это случайная величина, люди, к сожалению не очень активны, а чем меньше участников, тем более затруднен прогноз.

Радиослушатель: Здравствуйте, это Анна Владимировна. С позиции своего возраста я могу очень о многом сказать. Раньше я спрашивала у партийных боссов, очень влиятельных - почему вы на своих собраниях не критикуете? Они говорили: партийная дисциплина. Прошло много лет, и опять я слышу то же самое. Ведь вот Сергей Иванович многое наговорил - вы должны были об этом говорить! Ведь получается - вы правящая партия, вы должны критически к каким-то вопросам подходить. А толпа за вами идет, слушая ваши эти песни о светлом будущем. Вы же не критикуете. В 2012 году были майские указы - они не выполнены, а сейчас нам снова это же говорят. Вечное «завтра» не способствует построению нового!

Константин Калиниченко: На поэтической ноте Анна Владимировна закончила, хотя у меня создалось впечатление, что она сейчас какую-то страницу из Джорджа Оруэлла читала, может быть, показалось.

Александр Савенко: Но тема поднята достаточно острая, понятная и актуальная - критика. Насколько восприимчивы к ней единороссы, насколько поощряется в партии критический взгляд, оценка деятельности.

Александр Котов: Я прокомментирую. Анна Владимировна права, с ней можно согласиться по поводу того, чтобы была дискуссия везде, это очень важно. Если говорить про партию «Единая Россия», то дискуссия у нас организована, но времена меняются, и мы стремимся использовать эффективные методы. У нас внутри партии дискуссия ведется в рамках тематических площадок. На прошедшей конференции мы обсуждали возможные варианты решения проблем. Это то, что приводит к поиску решений. В принципе я не сторонник критики везде и всюду. Нужно с пониманием относиться к тому, почему та или иная проблема не решается. Наверняка есть объективные причины. Конечно, бывают и субъективные - можно поругать нерадивого чиновника, но в большинстве случаев причины объективные, и найти решение - не такая простая задача. А критиковать всегда просто - видишь недостатки, говори об этом, никто не запрещает. В Псковском областном Собрании достаточно критики звучит - и в рамках проведения комитетов, и на фракциях. У нас достаточно обсуждений и критики, в том числе в адрес исполнительных органов власти.

Константин Калиниченко: Очевидно, это не всегда выносится в медийную сферу. Раз уж зашла речь об этом, как сегодня сложились взаимоотношения между депутатами от «Единой России» и оппозицией в рамках Псковского областного Собрания? И дополнительно конкретный вопрос как у слушателя-обывателя - куда пропали настоящие жесткие десятиминутки ненависти? Олег Брячак покинул Собрание, и что - все?

Александр Котов: Они никуда не пропали, по-прежнему прописаны в регламенте.

Константин Калиниченко: Но накала-то нет.

Александр Котов: Возможность высказаться об актуальных социально-экономических проблемах региона есть. А накал и жесткие выступления, которые нравятся многим, не всегда по существу, не всегда по теме и не всегда на пользу. И это я мягко говорю.

Александр Савенко: И не всегда в 10 минут укладываются.

Александр Котов: Да, но за регламентом мы следим. И я всегда высказывал свою позицию, она состоит в том, что не надо ждать шоу от заседаний парламента. Ни к чему хорошему это шоу не приводило. Мы можем вспомнить новейшую историю, когда у нас был верховный совет, и это было сплошное шоу. Нам дали глоток свободы, и мы, не отрываясь от телевизора, наблюдали, что там происходит. По началу это действительно было интересно, но потом все поняли, что это пустая говорильня, шоу, концерт. И мы на протяжении некоторого времени не видели никаких решений. Я не сторонник этого, нужно готовиться ко всему заранее и тщательно продумывать и обсуждать законопроекты еще в рамках работы комитетов.

Константин Калиниченко: Александр Алексеевич, в рамках повестки завтрашнего заседания планируется рассмотреть проект закона о петициях. Один из наших деятелей на протяжении многих лет пытается на каждом углу его продвинуть. Каково ваше отношение к этому закону? Не кажется ли вам, что он с точки зрения юридической техники избыточен при наличии федерального законодательства о рассмотрении обращений граждан?

Александр Котов: Да, это так и выглядит. У нас есть федеральный закон, который регулирует все вопросы, связанные с обращениями граждан и их рассмотрением. Там предельно ясно все прописано, нет никаких двойных толкований, граждане могут обращаться как лично, так и в составе группы лиц. Механизм есть, он работает, у органов власти есть ответственность за рассмотрение обращений в срок и административная ответственность за нарушение сроков, за этим следит надзорный орган - прокуратура. Что касается внесенного законопроекта. В прошлый раз мы его отклонили, потому что он юридические не соответствовал. Было заключение прокуратуры о том, что он противоречит федеральному законодательству. И я могу сказать, что его с тех пор существенно не поменяли. Фактически его внесли, за исключением небольших поправок, в прежнем виде, и претензии остались прежними. И с высокой долей вероятности могу сказать, что он снова будет отклонен. Можно обижаться, винить депутатов Псковского областного Собрания, но это не политический вопрос - он находится в юридической плоскости.

Александр Савенко: Озвучу один вопрос, поступивший от читательницы ПЛН Елизаветы. Она выражает опасения, связанные с дальнейшей судьбой молодежного парламента. С приходом Михаила Ведерникова на пост врио губернатора устанавливаются более тесные отношения молодежи с исполнительной властью. Нет ли опасений, что члены молодежного парламента могут по осени начать переходить в структуры исполнительной власти? На самом деле, насколько вы удовлетворены тем, что происходит с молодежным парламентом? Очередная попытка перезагрузки, то, что делает ваш заместитель и куратор молодежного парламента Виктор Остренко, - приносит ли это какой-то результат?

Александр Котов: Я удовлетворен тем, что мы создали условия для того, чтобы наши ребята, наша молодежь могла проявить себя - например, в рамках молодежного парламента. Начиная с процесса формирования этой структуры - половина участников выдвигается по предложениям политической партии, пропорционально количеству мандатов у этой партии в Псковском областном Собрании, половина на основе конкурсов. И тут уже есть возможность проявить себя - в партии или на конкурсе, предложив какие-то проекты и механизмы их реализации. Дальше все в руках наших молодых людей. Но меня настораживает желание оказаться в органах власти в столь юном возрасте. Мне кажется, что в жизни надо двигаться последовательно, набираться опыта где-то, и потом уже рассчитывать на то, чтобы использовать свой опыт на определенных должностях. Не надо сразу стремиться перескакивать через несколько ступеней. Это ни к чему хорошему не приведет. Еще один момент - о том, что могут перейти на работу в органы исполнительной власти. Ради бога, если кто-то готов к такой работе и есть такой потенциал - пожалуйста. Мы создавали молодежный парламент не только для себя, чтобы иметь резерв депутатских кадров, а для того, чтобы молодежь могла проявить себя. Если они готовы - пожалуйста, по политической линии или по административной, это не принципиально. Они могут участвовать в выборах в муниципальные органы власти, все это доступно. И я бы не стал говорить о том, что у нас в связи с предполагаемым «исходом» закончится кадровая скамейка. Созданный механизм будет работать, молодые люди, которые захотят участвовать в этом, есть, это непрерывный процесс - ушли одни, пришли другие, дай бог им здоровья и удачи.

Константин Калиниченко: Я возвращаюсь к прозе жизни, к повестке сессии Псковского областного Собрания. Насколько я понимаю, вы планируете поддержать ваших коллег из Мурманска в важном вопросе, касающемся финансирования из федерального бюджета государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Поскольку более подробной информации нет, складывается ощущение, что в регионе не хватает каких-то денег, чтобы обеспечить жильем тех, кого полагается. Может, прокомментируете?

Александр Котов: Есть ряд категорий граждан, которые в соответствии с федеральным законом обеспечиваются жильем за счет бюджетных средств. Полномочия по исполнению федерального закона, их финансовое обеспечение - это обязательства федерального бюджета. Полномочия переданы субъекту РФ, и как известно, с передачей полномочий должны быть переданы и соответствующие источники финансирования. Однако нередка ситуация, когда полномочия передаются, а источники финансирования - не в полном объеме. Поэтому существуют очереди на получение жилья, которые мы не можем обеспечить. И главная проблема в том, что эти очереди не уменьшаются. Тенденцию в обозримом будущем решить эту проблему нет, денежных средств недостаточно. У наших мурманских коллег родилось обращение, и мы его поддержим. Эту проблему нужно решать по всем категориям, которым мы должны предоставлять жилье.

Александр Савенко: Наше время в эфире подходит к концу. К сожалению, мы не успели обсудить все вопросы, которые планировали, но мы снова рассчитываем увидеть вас в этой студии - наверное, уже в июне, когда появится возможность более предметно говорить о кандидатурах на предстоящих выборах. Спасибо, что нашли возможность в очередной раз прийти к нас и ответить на вопросы

Александр Котов: Спасибо вам и радиослушателям. До свидания, всего доброго.