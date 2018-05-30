Политика

Александр Котов назвал обстоятельным доклад врио губернатора о работе администрации области в 2017 году

Обстоятельным назвал отчет врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о работе региональной администрации за 2017 год председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-подхода по итогам доклада спикер регионального парламента подчеркнул, что врио главы области выделил самые острые проблемы жителей региона и обозначил возможные пути из решения.

«Еще один момент, который я хотел бы отметить, - это предложение врио губернатора работать над решением этих проблем совместно. Прозвучало приглашение и к депутатам, и к представителям общественности, ко всем тем, кто сегодня заинтересован в том, чтобы наша область шла вперед», - сказал спикер регионального парламента.

Также Александр Котов обратил внимание на проблемы региона, которые не решаются годами. В частности, речь идет о возрастающих долгах в системе ЖКХ, подготовке кадров для производственной и социальной сфер Псковской области, проблемах демографии, работы медицинских учреждений. «Проанализировав все то, что сегодня прозвучало в докладе, нужно попытаться совместными усилиями найти пути решения для обозначенных проблем», - заключил он.