Псковская городская поликлиника приглашает бесплатно пройти флюорографию легких

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает взрослое население в возрасте от 18 лет и старше пройти бесплатно флюорографию легких по следующим адресам:
- подразделение поликлиника № 1
(г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19)
с 08.30 до 17.30
1 этаж кабинет № 16;
- подразделение поликлиника № 2
(г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23)
с 08.00 до 17.30
1 этаж вход с торца здания;
- подразделение поликлиника № 3
(г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8)
с 10.00 до 13.00
1 этаж кабинет № 14.
При себе иметь паспорт и полис.
Справки по телефонам:
отделение профилактики 53-62-14
приемная главного врача 53-49-42