Политика

Вера Кондратьева зарегистрирована в качестве кандидата на должность главы Пыталовского района

3 августа ТИК Пыталовского района зарегистрировал Веру Кондратьеву кандидатом на должность главы Пыталовского района.

Отметим, что Вера Кондратьева занимает должность заместителя главы администрации Пыталовского района по социальным вопросам. Кандидат выдвинута партией «Единая Россия».

Выборы главы Пыталовского района пройдут 9 сентября.

Вера Кондратьева родилась 6 ноября 1963 года в городе Пыталово Псковской области. В 1987 году окончила Псковский государственный педагогический институт по специальности «учитель биологии и химии».

До 2007 года работала директором Пыталовской средней общеобразовательной школы. В 2007 году окончила Северо-Западную академию государственной службы по специальности «юриспруденция».

В администрации Пыталовского района работает с июня 2007 года. В должности заместителя главы администрации - с 11 января 2009 года.

Замужем, воспитывает сына.