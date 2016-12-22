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Правительство РФ одобрило проект программы развития военной инфраструктуры Союзного государства

22.12.2016 13:19 ПЛН, Псков

Правительство России одобрило представленный министерством обороны проект концепции программы Союзного государства по совершенствованию объектов военной инфраструктуры в интересах региональной группировки войск Белоруссии и РФ, сообщает «Интерфакс».

«Минобороны России внести в установленном порядке указанный проект в Совет министров Союзного государства (СМСГ)», - говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.

Правительство РФ рекомендует СМСГ определить Минобороны России госзаказчиком программы от РФ «с возложением на него функций государственного заказчика - координатора программы», отмечается в документе за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Источник: Псковская Лента Новостей



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