Псковские коммунисты будут голосовать против областного бюджета-2017

Псковские коммунисты будут голосовать против областного бюджета-2017. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН заявил второй секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Виктор Дуля.

«Бюджет, который нам навязывают, мы практически не считаем за бюджет. Любой бюджет должен быть нацелен на то, чтобы регион шел по пути развития, но у нас этого нет. Все, в том числе и Турчак, говорят: «Денег нет, но вы держитесь». Мы против такого бюджета, который за собой ничего не имеет», - сказал Виктор Дуля и добавил, что фракция будет голосовать против.

В связи с таким отношение к проекту главного финансового документа Псковской области коммунисты не посещают заседания согласительной комиссии и не обсуждают бюджет с другими депутатами.

Источник: Псковская Лента Новостей