Представление «Дед Мороз. Начало» в Ледовом дворце в Пскове отменяется

По вине организаторов новогодняя театрально-цирковая сказка-легенда «Дед Мороз. Начало», которая должна была состояться в Ледовом дворце в Пскове 24 и 25 декабря, отменяется, сообщил Псковской Ленте Новостей юрисконсульт ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» Алексей Форш.

Отметим, первое представление должно было состояться сегодня, 24 декабря, в 15.00.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, артисты не приехали, администратор шоу без объяснения причин снял кассу и уехал.

Организаторы не отвечают на телефонные звонки. Причины произошедшего выясняются, проводится проверка.

Напомним, главный проект года «Радость детям» обещал подарить псковичам незабываемую сказку для всей семьи «Дед Мороз. Начало». Было запланировано 4 представления 24 и 25 декабря в 15.00 и в 18.00.

Источник: Псковская Лента Новостей