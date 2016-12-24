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Обманутым псковичам советуют подавать заявления в полицию по факту мошенничества в связи с отменой представления «Дед Мороз. Начало»

Обманутым псковичам советуют подавать заявления в полицию по факту мошенничества в связи с отменой представления «Дед Мороз. Начало»

Обманутым псковичам советуют подавать заявления в полицию по факту мошенничества в связи с отменой представления «Дед Мороз. Начало» в Ледовом дворце в Пскове. Как сообщил Псковской...18



Представление «Дед Мороз. Начало» в Ледовом дворце в Пскове отменяется

24.12.2016 14:02 ПЛН, Псков

По вине организаторов новогодняя театрально-цирковая сказка-легенда «Дед Мороз. Начало», которая должна была состояться в Ледовом дворце в Пскове 24 и 25 декабря, отменяется, сообщил Псковской Ленте Новостей юрисконсульт ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» Алексей Форш.

Отметим, первое представление должно было состояться сегодня, 24 декабря, в 15.00.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, артисты не приехали, администратор шоу без объяснения причин снял кассу и уехал.

Организаторы не отвечают на телефонные звонки. Причины произошедшего выясняются, проводится проверка.

Напомним, главный проект года «Радость детям» обещал подарить псковичам незабываемую сказку для всей семьи «Дед Мороз. Начало». Было запланировано 4 представления 24 и 25 декабря в 15.00 и в 18.00. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
Организаторы представления «Дед Мороз. Начало» оказались мошенниками


 

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