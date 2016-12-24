Обманутым псковичам советуют подавать заявления в полицию по факту мошенничества в связи с отменой представления «Дед Мороз. Начало»

Обманутым псковичам советуют подавать заявления в полицию по факту мошенничества в связи с отменой представления «Дед Мороз. Начало» в Ледовом дворце в Пскове. Как сообщил Псковской Ленте Новостей Илья Бирюков, которого наняли организаторы в качестве промоутера шоу, пострадали от рук недобросовестных организаторов мероприятия более 2 тысяч человек.

Илья Бирюков, который также не получил оплаты за свой труд, находится в Ледовом дворце, объясняет сложившуюся ситуацию псковичам, а также предоставляет им для заявления в правоохранительные органы паспортные данные мужчины, который представлялся директором Общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр Артёма Шахкулова», которое якобы являлось организатором новогоднего представления.

По словам Ильи Бирюкова, сумма ущерба может составить около 1 млн рублей. Кроме доверчивых граждан, пострадала и ГТРК «Псков», которой мошенники остались должны за рекламные ролики. Также в числе потерпевших – артисты, которые прибыли в Псков, но оказались без костюмов, декораций, средств на оплату проживания в гостинице. Кроме того, они также не получили оплату за свои будущие выступления.

Отметим, без новогоднего представления остались не только дети из Пскова, но и из районов области, которые специально приехали в областной центр.

Напомним, главный проект года «Радость детям» обещал подарить псковичам незабываемую сказку для всей семьи «Дед Мороз. Начало». Было запланировано 4 представления 24 и 25 декабря в 15.00 и в 18.00.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей юрисконсульт ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» Алексей Форш, все представления отменены по вине организаторов.

Администратор шоу без объяснения причин снял кассу и уехал.

Отметим, обманутые псковичи для получения информации могут позвонить по телефону 8-999-869-11-04 Илье Александровичу Бирюкову.

Источник: Псковская Лента Новостей