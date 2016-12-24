Максим Жаворонков обратился к руководству УМВД с просьбой взять на контроль дело о срыве праздника в Ледовом дворце

Заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков обратился к руководству УМВД России по Псковской области с просьбой взять на контроль вопрос по поиску и привлечению к ответственности лиц, виновных в срыве новогодних представлений в Ледовом дворце в Пскове, в результате чего жителям региона был испорчен праздник, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Речь идет об отмене новогодних шоу, которые должны были состояться 24 и 25 декабря в рамках тура «Дед Мороз. Начало». Организаторы мероприятий забрали деньги, вырученные с продажи билетов, и скрылись. Всего на шоу было продано билетов на сумму около 1 млн рублей. На новогоднее представление приехали дети из Пскова и районов Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей