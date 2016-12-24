Полиция проводит проверку по заявлениям граждан, не попавших на новогоднее представление в Ледовом дворце

Полиция проводит проверку по заявлениям граждан, не попавших на новогоднее представление в Ледовом дворце в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ОМВД России по Псковскому району поступило несколько заявлений от граждан, которые приобрели билеты на новогоднее представление. В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего инцидента.

Напомним, речь идет об отмене новогодних шоу, которые должны были состояться 24 и 25 декабря в рамках тура «Дед Мороз. Начало». Организаторы мероприятий забрали деньги, вырученные с продажи билетов, и скрылись. Всего на шоу было продано билетов на сумму около 1 млн рублей. На новогоднее представление приехали дети из Пскова и районов Псковской области.

Заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков обратился к руководству УМВД России по Псковской области с просьбой взять на контроль вопрос по поиску и привлечению к ответственности лиц, виновных в срыве новогодних представлений в Ледовом дворце в Пскове, в результате чего жителям региона был испорчен праздник.

Источник: Псковская Лента Новостей