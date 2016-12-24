В Ледовом Дворце состоятся массовые катания – вместо отмененного представления

В связи с отменой (по вине организаторов) новогодней театрально-цирковой сказки-легенда «Дед Мороз» 25 декабря в Ледовом дворце состоятся массовые катания.

Поучаствовать в них псковичи и гости города могут по следующему расписанию:

14:30-15:30 – массовое катание

15:45-16:45 – массовое катание

17:00-18:00 – массовое катание

18:15-19:15 – массовое катание

19:30-20:30 – массовое катание

Всем жителям Пскова и Псковской области, пострадавшим от рук мошенников, допуск на массовое катание и прокат коньков по билетам, купленным на шоу «Дед Мороз» 24-25 декабря будет осуществляться бесплатно.

Напомним, что главный проект года «Радость детям» обещал подарить псковичам незабываемую сказку для всей семьи «Дед Мороз. Начало». Было запланировано 4 представления 24 и 25 декабря в 15.00 и в 18.00.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей юрисконсульт ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» Алексей Форш, все представления отменены по вине организаторов.

Администратор шоу без объяснения причин снял кассу и уехал.

Без новогоднего представления остались не только дети из Пскова, но и из районов области, которые специально приехали в областной центр.

Источник: Псковская Лента Новостей