Псковская школа №20 сегодня не работает из-за аварийных работ на трубопроводе

МОУ «Естественно-математический лицей № 20» г. Пскова сегодня не работает из-за отсутствия водоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном учреждении. Завтра работа школы будет возобновлена.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МП Пскова «Горводоканал», руководство учреждения было предупреждено об отключении водоснабжения вчера, 16 января. В школе было запасено необходимое количество воды. Сегодня в 9.00 водоснабжение было отключено, причина аварийных работ - износ участка трубы водоснабжения у доме №18 по ул. Текстильной. Работы будут завершены в течение дня.

Источник: Псковская Лента Новостей