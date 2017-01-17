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Псковская школа №20 сегодня не работает из-за аварийных работ на трубопроводе

17.01.2017 10:09 ПЛН, Псков

МОУ «Естественно-математический лицей № 20» г. Пскова сегодня не работает из-за отсутствия водоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили  в учебном учреждении. Завтра работа школы будет возобновлена.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МП Пскова «Горводоканал», руководство учреждения было предупреждено об отключении водоснабжения вчера, 16 января. В школе было запасено необходимое количество воды. Сегодня в 9.00 водоснабжение было отключено, причина аварийных работ - износ участка трубы водоснабжения у доме №18 по ул. Текстильной. Работы будут завершены в течение дня.

Источник: Псковская Лента Новостей



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