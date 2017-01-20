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Квалификационная коллегия судей ищет судью в Себежский районный суд

20.01.2017 09:40 ПЛН, Псков

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии вакантной должности федерального судьи Себежского районного суда. Об этом сообщает сайт коллегии.

Документы и заявления от претендентов принимаются с 20 января по 20 февраля по адресу: Псков, ул. Р. Люксембург, д. 19, кабинет 8, Управление Судебного департамента в Псковской области.

Последний день приема документов – 20 февраля 2017 г. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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