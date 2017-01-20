Квалификационная коллегия судей ищет судью в Себежский районный суд

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Искусствовед Тамара Шулакова обратилась к Ивану Цецерскому с идеей внедрения 200 городских туристических маршрутов9
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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«Зигзаг удачи» вертикали властиПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире - очередное общепитовское меню нашей политической кухни, которая варит свой горшочек под вывеской «Диванная политика». Сегодня на первое областная администрация предлагает «бульон...
Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии вакантной должности федерального судьи Себежского районного суда. Об этом сообщает сайт коллегии.
Документы и заявления от претендентов принимаются с 20 января по 20 февраля по адресу: Псков, ул. Р. Люксембург, д. 19, кабинет 8, Управление Судебного департамента в Псковской области.
Последний день приема документов – 20 февраля 2017 г.
Источник: Псковская Лента Новостей