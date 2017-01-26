Юным псковичам предлагают принять участие в четырех конкурсах проекта «С целым миром я дружу»

Псковская региональная культурно-просветительская общественная организация «САКТА», государственное бюджетное учреждение культуры «Псковская областная универсальная научная библиотека» и партнеры проекта «Псковский Клуб национальностей» представляют проект «С целым миром я дружу».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, он реализуется в рамках Года экологии в России-2017 и ставит своей целью знакомство детской аудитории с традициями и культурой представителей других национальностей, населяющих Псковскую область, через образы животных, являющихся символами данных народов, национальных республик и стран.

В течение первого полугодия 2017 года юным жителям города Пскова от разных национальных общин и диаспор предлагается принять участие в четырех конкурсах:

любительской фотографии – на тему «Веселые моменты моей дружбы» (с животными),

живописи,

литературном конкурсе – оба на тему «Мой любимый питомец»,

семейном конкурсе – на тему «Родовое древо жизни моей семьи».

Возраст участников всех трех конкурсов – от 5 до 18 лет.

Требования к предоставляемым на художественные конкурсы работам:

размеры фотографий и живописных работ не должны превышать размеров А4 (29,7 х 21 см),

для живописных работ меньшего формата желательно наличие жесткого паспарту,

если работа представляет собой полноценную картину, то обязательно наличие рамы, основы для крепежа, этикетки с указанием автора, названия и техники выполнения работы;

техника выполнения художественной работы не ограничивается; это могут быть: масляная живопись, карандашный рисунок, акварель, пастель, гуашь, тушь и пр.;

фотография должна быть представлена на бумажном носителе (распечатанной),

на литературный конкурс принимаются рассказы, эссе, очерки, стихотворения объемом не более 1 листа формата А4. Текст предоставляется распечатанным на бумажном носителе, набранным в формате Word (шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный),

семейный конкурс «Родовое древо жизни моей семьи» нацелен на изучение родословной своей семьи и будет оцениваться по глубине охвата родословной; древо может быть изображено условно-схематично; главное, чтобы в нем четко прочитывались данные о членах семьи и были видны родственные взаимосвязи (стрелками, блоками и пр.).

Все представляемые работы (фото, живопись, тексты, родословные) должны сопровождаться следующими сведениями:

название работы,

фамилия, имя, отчество автора;

возраст,

статус (дошкольник, учащийся, студент, школьник) с указанием класса и названия (номера) учебного заведения,

номер контактного телефона (при наличии – также адрес электронной почты),

фамилия, имя, отчество одного из родителей для связи с Оргкомитетом конкурсов.

Сведения об авторе следует прилагать также на отдельном бумажном листе, набранные на компьютере.

Допускается участие одного лица сразу в четырех конкурсах. В каждый конкурс принимается 1 работа от 1 человека. Также в каждый конкурс допускается по 1 работе от группы лиц (коллективное творчество).

Работы в каждый конкурс принимаются в период с 1 марта по 30 апреля 2017 года.

По итогам каждого конкурса в мае 2017 года будут определены победители. Предусмотрено 3 призовых места для лучших в каждом конкурсе и Приз зрительских симпатий в каждой номинации.

Отмеченные работы будут награждены красочными дипломами и памятными подарками. В жюри каждого конкурса войдут представители творческих профессиональных объединений Псковской области и по 1 представителю от национальных диаспор. Возглавит жюрилитературного конкурса член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, член Общественной палаты Псковской области, председатель Псковской региональной культурно-просветительской общественной организации «САКТА», драматург, поэтесса, писательница, художница, фотограф, инициатор проекта «С целым миром я дружу» Ирена Панченко.

Подведение итогов 4 конкурсов и награждение победителей состоится 1 июня 2017 года в Международный День защиты детей в областной научной библиотеке.

Завершающим проект событием станет костюмированный праздник-презентация под девизом «С целым миром я дружу», который также пройдет в библиотеке 1 июня 2017 г. Его участниками станут партнеры и участники проекта «Псковский Клуб национальностей», руководители и представители национальных общественных организаций, диаспор и этнокультурных групп Псковской области.

Каждая национальность представит творческий номер: инсценировку, художественное чтение стихов и прозы, презентации о животном или птице – символе своего народа, своей исторической родины.

Детям - участникам праздника – предлагается прийти 1 июня в костюме животного (не обязательно отражающем национальную символику). Предусмотрен специальный приз автору самого оригинального костюма. Праздник будет сопровождать выставка мягких домашних игрушек – любимых животных.

Работы на конкурсы и мягкие игрушки животных (для выставки) принимаются по адресу: г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2, 1 этаж, каб. 17 (Международный библиотечный центр) в период с 1 февраля по 30 апреля с 10.00 до 18.00 в рабочие и выходные дни (кроме пятницы). Мягкие игрушки просьба приносить в пакетах с указанием контактов владельца (имя, фамилия, телефон).

Контактный телефон для уточнения конкурсных условий: (8112) 72-28-63.

Источник: Псковская Лента Новостей