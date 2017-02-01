К 2025 году в Псковской области будут обрабатывать 100% отходов

Общественный транспорт
Скоро псковичи смогут отслеживать передвижение городских автобусов при помощи мобильного приложения12
Электронные карты для проезда в общественном транспорте Пскова поступят в продажу уже в середине февраля38
ЖКХ
Политика
Николай Цветков пригласил читателя ПЛН показать избирательной комиссии, как запрограммировать КОИБы на победу
10 сентября в Псковской области выберут 7 глав районов, одного депутата Псковского областного Собрания и 23 собрания депутатов в городах и районах2
Общество
Александр Козловский пообещал поддержку псковичам в поиске средств на проведение международной «Вахты Памяти»