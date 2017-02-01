К 2025 году в Псковской области будут обрабатывать 100% отходов

Запуск новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области обсудил губернатор региона Андрей Турчак с главами муниципальных районов и городских округов в среду, 1 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, совещание прошло в Палкино, в рамках рабочей поездки главы региона по муниципалитету.

И. о. начальника Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов напомнил, что 2017 год объявлен в России Годом экологии, основная задача которого - переход к 1 января 2019 года на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО).

В Псковской области этой работой занимаются три Государственных комитета: по делам строительства и ЖКХ, по природопользованию и охране окружающей среды и по тарифам и энергетике. Новая схема обращения с ТБО уже разработана, утверждена и размещена в открытом доступе в сети Интернет. Андрей Агапов подчеркнул, что к 2025 году необходимо достичь показателя по 100% обработке отходов, а также 50%-ному извлечению вторичных материалов из ТБО.

Сейчас в регионе образуется более 1,2 млн кубометров или более 240 тыс тонн ТБО в год. Основными источниками отходов являются население (63%), предприятия торговли (27%), организации и учреждения здравоохранения и культуры (6%). Среди отходов преобладают пищевые отходы (24%), бумага и картон (24%), стекло (11%), пластмасса (16%) и прочие отходы (23%).

Всего на территории Псковской области находятся 27 объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, 14 санкционированных полигонов и 10 санкционированных свалок.

Андрей Агапов также рассказал, что администрация Псковской области рассматривает инвестиционные проекты по строительству объектов по переработке и размещению отходов, а также занимается поиском земельных участков для размещения полигонов ТБО. Кроме того, разрабатывается региональная программа по обращению с отходами, в которую должны войти мероприятия по строительству и реконструкции объектов по переработке и размещению отходов, ликвидации свалок и другие.

Обращаясь к главам муниципальных образования области, и. о. председателя Госкомитета попросил активизировать работу по определению сроков эксплуатации и реконструкции существующих объектов по обработке отходов, объемов ТБО в муниципалитетах, а также составления карты районов с указанием участков, где возможно строительство новых полигонов. Методическую помощь муниципалитеты могут получить в Госкомитете.

Источник: Псковская Лента Новостей