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Псковичи, работающие вахтовым методом и не получившие зарплату, могут обратиться к следователям

03.02.2017 11:35 ПЛН, Псков

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации особое внимание уделяется вопросам восстановления трудовых прав граждан, в связи с чем следственное управление обращается к гражданам, работавшим вахтовым методом в других субъектах Российской Федерации, в том числе в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и приравненных к ним местностях.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, в случае, если вам не выплатили заработную плату в тех субъектах, в которых вы работали, вы вправе обратиться в следственные управления Следственного комитета по телефонам, интернет-приемным, адреса которых вы можете найти на сайте Следственного комитета Российской Федерации (http://sledcom.ru/).
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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