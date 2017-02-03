Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает: прием граждан и юрлиц осуществляется в центре ЛРР

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает о том, что прием граждан и юридических лиц осуществляется в центре лицензионно-разрешительной работы по адресу: город Псков, улица Ипподромная, 108.

Расписание приема:

Граждан по вопросам оборота гражданского (нарезного) оружия

вторник, четверг с 09.00 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00)

суббота с 09.00 до 12.30

каб. № 13 тел. 53-81-20

Граждан и юридических лиц по вопросам лицензирования и контроля за частной охранной деятельностью

вторник, четверг с 09.00 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00)

суббота с 09.00 до 12.30

каб. № 8 тел. 53-44-69

Юридических лиц (предприятия, имеющие лицензии на торговлю оружия (патронов), подразделений ведомственной охраны), по вопросам оборота боевого ручного стрелкового, служебного и спортивного оружия (образовательные и спортивные организации).

вторник, четверг с 09.00 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00)

суббота с 09.00 до 12.30

каб. № 8, 11 тел. 53-44-69

Также центром ЛРР отдела Росгвардии по Псковской области реализована возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.

Приём граждан осуществляется в Центре обслуживания по адресу: г. Псков, ул. Ипподромная, 108, каб. № 14, в приёмные дни:

- вторник, четверг с 09.00 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00)

При себе необходимо иметь:

1. Паспорт гражданина РФ;

2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);

3. Номер мобильного телефона, который ранее не использовался при регистрации на портале государственных услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей