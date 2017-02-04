За год в Псковский Роспотребнадзор поступило 2366 жалоб

В течение 2016 года в Управление Роспотребнадзора по Псковской области поступило 2366 обращений с жалобами на нарушение прав потребителей, из них 1576 устных и 790 письменных обращений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, за год было проведено 225 «горячих линий», в том числе тематических, в рамках которых было дано 1285 консультаций потребителям.

Наибольший процент как устных, так и письменных обращений, поступивших в Управление в 2016 году, составляют жалобы на нарушения в сфере розничной торговли (всего 1737 обращений). На нарушение в сфере оказания услуг поступило соответственно 629 жалоб, из них в сфере бытового обслуживания населения - 160 обращений, ЖКХ - 138 обращений, деятельности на финансовом рынке - 67 обращений, услуг связи - 43 обращения, транспортных услуг - 34 обращения.

На основании жалоб потребителей Управлением было проведено 234 внеплановые проверки, в 120 из которых были выявлены нарушения прав потребителей. Также, по результатам рассмотрения обращения граждан, было направлено в судебные органы 39 исковых заявлений, в защиту прав потребителей.

В ведомстве напоминают, что, в соответствии с новой редакцией п.п. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» основанием для проведения внеплановой проверки является: «нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены)».

Для защиты либо восстановления своих прав потребителю необходимо обратиться к продавцу (исполнителю) с письменной претензией, в которой должны быть изложены соответствующие требования. Претензия составляется в двух экземплярах. Ее можно подать двумя способами: заказным письмом с уведомлением о вручении или непосредственно продавцу (при этом необходимо на своем экземпляре претензии получить отметку о вручении данной претензии с указанием даты ее получения, ФИО и подписи лица, непосредственно принявшего претензию).

При получении отказа в удовлетворении требований, либо неполучении ответа по истечении установленного законом срока, потребитель вправе обратиться в Управление Роспотребнадзора по Псковской области с жалобой, приложив к ней документы, подтверждающие соблюдение претензионного порядка. Только в этом случае жалоба потребителя может служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Источник: Псковская Лента Новостей