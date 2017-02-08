5 граждан Камеруна выдворены псковскими приставами с территории страны

5 граждан Республики Камерун согласно решению Псковского городского суда были принудительно выдворены за пределы Российской Федерации судебными приставами Управления ФССП России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, приехав в Российскую Федерацию, они нарушили режим нахождения в пограничной зоне, чем и нарушили миграционное законодательство.

В отношении данных граждан суд постановил: признать их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ и назначить им наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения.

До проведения процедуры выдворения все иностранные граждане находятся в ФКУ Псковской области «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Административное выдворение провели судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области. Судебные приставы по ОУПДС группы быстрого реагирования доставили иностранных граждан из спецучреждения Пскова до аэропорта «Пулково» г. Санкт-Петербурга.

«После того, как был пройден пограничный контроль и оформлены процессуальные документы, иностранные граждане вылетели в Турцию, а из неё уже на родину в Камерун», - пояснил старший группы специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Псковской области Дмитрий Сергеев.

В 2016 году судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Псковской области выдворили около 350 иностранных граждан, 2/3 из них граждане Социалистической Республики Вьетнам. Также, иностранцы-нелегалы выдворялись в Армению, Беларусь, Грузию, Конго, Латвию, Молдову, Непал, Нигерию, Узбекистан, Украину, Таджикистан, Индию, Египет и Ливан.

Источник: Псковская Лента Новостей