Минимальная цена на водку в РФ может вырасти до 205 рублей

Минимальная розничная цена на водку в России может вырасти до 205 рублей за 0,5 литра, следует из проекта изменений в приказ Минфина «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%».

Документ, разработчиком которого является Минфин, размещен на портале regulation.gov.ru.

В настоящее время минимальная розничная цена составляет 190 рублей за бутылку.

Отпускную цену на водку у производителя предполагается установить на уровне 173 рублей (в настоящее время 165 рублей), цену закупки в оптовом звене - на уровне 178 рублей (сейчас 174 рубля).

Минфин также предлагает повысить минимальную розничную цену на коньяк до 371 рубля за 0,5 литра готовой продукции, оптовую - до 323 рублей, отпускную - до 314 рублей, сообщает «Интерфакс».

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк. В рознице минимальная цена на коньяк составляет 322 рубля за бутылку (0,5 литра), отпускная - 250 рублей, оптовая - 262 рубля.

С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь был поднят с 500 до 523 рублей за 1 литр безводного спирта.

Источник: Псковская Лента Новостей