Сегодня: Среда, 08 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Подарок любимому За вкусным - в магазины «Соловьи»! 2 февраля Лучшая интерьерная печать в Пскове
Минобрнауки изменило стандарты для младших классов

Минобрнауки изменило стандарты для младших классов

В требования к результатам по русскому языку в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) не вошло умение писать фонетическую транскрипцию слова в квадратных скобках, пишут «Известия» со...



Минимальная цена на водку в РФ может вырасти до 205 рублей

08.02.2017 09:04 ПЛН, Псков

Минимальная розничная цена на водку в России может вырасти до 205 рублей за 0,5 литра, следует из проекта изменений в приказ Минфина «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%».

Документ, разработчиком которого является Минфин, размещен на портале regulation.gov.ru.

В настоящее время минимальная розничная цена составляет 190 рублей за бутылку.

Отпускную цену на водку у производителя предполагается установить на уровне 173 рублей (в настоящее время 165 рублей), цену закупки в оптовом звене - на уровне 178 рублей (сейчас 174 рубля).

Минфин также предлагает повысить минимальную розничную цену на коньяк до 371 рубля за 0,5 литра готовой продукции, оптовую - до 323 рублей, отпускную - до 314 рублей, сообщает «Интерфакс».

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк. В рознице минимальная цена на коньяк составляет 322 рубля за бутылку (0,5 литра), отпускная - 250 рублей, оптовая - 262 рубля.

С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь был поднят с 500 до 523 рублей за 1 литр безводного спирта.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 5 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28