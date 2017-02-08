Более 9,7 млн пассажиров отправлено с вокзалов и станций ОЖД в январе

В январе текущего года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено более 9,7 млн пассажиров, что на 9,7% превышает показатели аналогичного периода 2016 года.

Из них в пригородном сообщении отправлено более 8,5 млн пассажиров (+11,4%), в дальнем следовании – более 1,2 млн (-0,7%), сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

Пассажирооборот в январе составил порядка 1,3 млрд пасс-км (+0,9%).

Источник: Псковская Лента Новостей