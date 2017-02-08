Более 9,7 млн пассажиров отправлено с вокзалов и станций ОЖД в январе

Спорт
«Марафон Здоровья-2017» пройдет 24 марта на базе Великолукской академии физической культуры и спорта
Политика
Евгений Михайлов пока не принял окончательного решения, будет ли он участвовать в сентябрьских выборах в Псковской области11
Недвижимость
В Пскове состоялась первая электронная регистрация договора долевого участия при оформлении ипотеки Сбербанка на первичном рынке3
Кадастровая палата по Псковской области информирует о размерах платы за предоставление сведений из ЕГРН4
Общество
Андрей Турчак: В Псковской области сложилась понятная и эффективная система предупреждения и ликвидации ЧС