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День российской науки в Псковском филиале Академии ФСИН России встретили межвузовским научным мероприятием

08.02.2017 19:35 ПЛН, Псков

Псковский филиал Академии ФСИН России провел Межвузовский научно-методический семинар «Исследования псковских ученых в сфере духовно-нравственного воспитания и психолого-педагогического образования».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, научное мероприятие состоялось с участием главы города Пскова Ивана Цецерского, наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря кандидата богословия, доцента кафедры теологии Псковского государственного университета архимандрита Тихона (Секретарева), представителей вузов Северо-Западного федерального округа.

С приветственным словом к участникам научно-методического семинара обратился начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин, который отметил, что наука неразрывно связана с образованием, в том числе духовно-нравственным, в связи с чем тема семинара обретает особую значимость.

Юрий Панин пожелал всем интересной плодотворной работы, после чего поздравил наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона с получением высокой правительственной награды – ордена Александра Невского, которая священнослужителю была вручена в Кремле Президентом России Владимиром Путиным 26 января.

Глава города Пскова Иван Цецерский отметил важность существования на территории региона ведомственного вуза – Псковского филиала Академии ФСИН России и наградил ряд преподавателей благодарственными письмами за вклад в научную деятельность.

Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон провел открытую лекцию, посвященную вопросам духовно-нравственного воспитания молодежи.

На семинаре прозвучали доклады научных деятелей Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Псковского государственного университета, Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, Центра духовно-нравственного развития во имя святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.

На мероприятии выступили также сотрудники и курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, преподаватели и студенты Псковского государственного университета.

Отметим, что Псковский филиал Академии ФСИН России проводит целый ряд различных мероприятий, посвященных Дню российской науки: смотр-конкурс среди кафедр на лучшую организацию научно-исследовательской работы, интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», конкурс стенной печати, итоги которых будут подведены на торжественном собрании личного состава образовательной организации 10 февраля.

Источник: Псковская Лента Новостей



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