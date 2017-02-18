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Самым желанным подарком на 23 февраля и 8 марта стал Ждун

19.02.2017 12:31 ПЛН, Псков

Ставший популярным в последнее время интернет-мем Ждун стал самым желанным подарком на 23 февраля и 8 марта. Таким образом, порадовать близких можно фигуркой в виде маленького Ждуна, скульптурами и даже креслами в ждуно-стиле. Те, кто не хочет тратиться на подарок, могут обойтись просто открыткой со Ждуном.

Как сообщают «Вести», автор скульптуры Ждуна, 26-летняя ван Брееворт, живет и работает в Амстердаме. Три года назад она закончила Университет искусств Утрехта. Ее произведение

стало популярным во всем мире, включая Россию, за считанные дни.

Сегодня в популярной в РФ соцсети «Вконтакте» есть даже отдельная группа, посвященная Ждуну. Там любители скульпутры публикуют мемы, смешные картинки и изображения Ждуна со знаменитостями и популярными политиками.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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