Самым желанным подарком на 23 февраля и 8 марта стал Ждун

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Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%4
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Дороги, которые нас выбираютПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Очередной выпуск «Диванной политики» хочется начать со слов поздравлений. По этому поводу ваш покорный слуга даже галстук напялил, чтобы подчеркнуть величие момента – жаль только, что...
Ставший популярным в последнее время интернет-мем Ждун стал самым желанным подарком на 23 февраля и 8 марта. Таким образом, порадовать близких можно фигуркой в виде маленького Ждуна, скульптурами и даже креслами в ждуно-стиле. Те, кто не хочет тратиться на подарок, могут обойтись просто открыткой со Ждуном.
Как сообщают «Вести», автор скульптуры Ждуна, 26-летняя ван Брееворт, живет и работает в Амстердаме. Три года назад она закончила Университет искусств Утрехта. Ее произведение
стало популярным во всем мире, включая Россию, за считанные дни.
Сегодня в популярной в РФ соцсети «Вконтакте» есть даже отдельная группа, посвященная Ждуну. Там любители скульпутры публикуют мемы, смешные картинки и изображения Ждуна со знаменитостями и популярными политиками.
Источник: Псковская Лента Новостей