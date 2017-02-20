Сегодня: Понедельник, 20 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф «Видный» ломает в Пскове стереотипы! Сплошные праздники Ежик в тумане Patron - товарная марка, которой можно доверять Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России
Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

ЭПИ «Псковская Лента Новостей» стало самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года. Такие данные следуют из рейтинга, подготовленного компанией «Медиалогия». Топ-10 самых цитируемых средств массовой...31



Начинается видеотрансляция масленичного «Подстрочника»

20.02.2017 13:03 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - директор Городского культурного центра Пскова Елена Голубева.

 

Ведущий выпуска - Алексей Семенов. Разговор идет об особенностях проведения Масленицы в этом году.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56 73 72.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28