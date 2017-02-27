Андрей Турчак поблагодарил приемных родителей за любовь и тепло, которые они дарят детям

Традиционный прием семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, состоялся в понедельник, 27 февраля, в большом зале администрации Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в торжественном мероприятии приняли участие 15 семей, многие из которых многодетные, из разных уголков Псковской области.

Гостей праздника приветствовал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он отметил символичность того, что прием проходит в первый день Великого поста, который принято проводить в милосердии и добрых делах.

«Я искренне рад быть в этом зале вместе с семьями-тружениками. То, чем вы занимаетесь, это тяжелый, очень нужный и полезный нашему обществу и нашим детям труд», - сказал Андрей Турчак и выразил благодарность родителям за любовь, тепло и счастье, которые они дарят детям.

Губернатор отметил, что в Псковской области 85% детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи. В 2016 году 359 таких детей обрели родителей. «Это хороший рывок. Практически каждый день один ребенок находил семью. Но осталось еще 340 детей, которые по-прежнему ждут своих родителей. Нам есть над чем работать», - подчеркнул Андрей Турчак.

В ходе мероприятия дети рассказывали истории своих семей и демонстрировали таланты: читали стихи, пели песни и танцевали. Глава региона вручил родителям благодарственные письма и памятные подарки, а в ответ получил в подарок от семьи из Новосокольнического района горшочек с маслом собственного производства.

От имени родителей за теплый прием и поддержку администрацию Псковской области и органы опеки поблагодарила приемная мама из Порховского района Наталья Афанаськова. Она пожелала всем мира и стабильности, а семьям - пополнения и счастливых детских глаз.

В завершение торжественного приема его участники смогли увидеть лучшие фотографии, присланные на областной конкурс «Улыбнись». Третье место в этом состязании разделили семья Воронецких из Себежского района, семья Матвиенко из Пустошкинского района и семья Родионовых из Новосокольнического района. Второе место поделили семья Львовых из Красногородского и семья Крауч-Сорокиных из Стругокрасненского района. Победителем конкурса признали семью Семеновых из Великих Лук.

Источник: Псковская Лента Новостей