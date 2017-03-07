Справедливость восстановлена - прокуратура Псковской области об отстранении от должности Александра Гизбрехта

Требования прокурора удовлетворены, справедливость восстановлена, сообщил радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» старший помощник прокурора Псковской области по связям со средствами массовой информации и взаимодействию с общественностью, правовому обеспечению Юрий Зайцев.

«Как сообщалось ранее, прокуратура области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в нарушение антикоррупционного законодательства и.о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» в период исполнения им обязанностей руководителя государственного предприятия Псковской области являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций», - сообщил Юрий Зайцев.

«Именно в этой связи прокуратурой области губернатору региона было внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений федерального законодательства, в том числе рассмотрение вопроса об отстранении от должности руководителя предприятия. В настоящее время представление рассмотрено, рассмотрено в присутствии лично прокурора области. Требования прокурора удовлетворены, справедливость восстановлена», - сообщил представитель прокуратуры Псковской области.

Напомним, что в 2016 году Контрольное управление администрации Псковской области и Счетная палата Псковской области выявили ряд нарушений в деятельности «Псковпассажиравтотранса». Результаты проверок были направлены в правоохранительные органы Псковской области. Прокуратура Псковской области в свою очередь провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В результате выявлены факты нарушения требований Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», устанавливающих запрет для руководителей государственных предприятий быть учредителями (участниками) юридических лиц, занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях. В частности установлено, что и.о. генерального директора ГП Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт в период исполнения обязанностей руководителя госпредприятия являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций.

В администрации Псковской области рассмотрено представление областной прокуратуры об отстранении от занимаемой должности генерального директора государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

С учетом всех обстоятельств и условий совершения правонарушений губернатор региона Андрей Турчак решил прекратить трудовые отношения с Александром Гизбрехтом.

Источник: Псковская Лента Новостей