В Пскове стартовала акция «Купил - отдал Добрую авоську»

7 марта в Пскове стартовала акция «Купил - отдал Добрую авоську». Ее организаторами выступили благотворительный фонд «Добрый город», гипермаркет «Империал» и торговая сеть «Пчелка».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, уже есть первые жертвователи. За час, пока размещались стойки, украшалась тележка, было приобретено 10 пакетов.

Суть акции заключается в том, чтобы любой покупатель торговой сети «Пчелка» в период с 7 марта смог проявить заботу и доброту к своим землякам, по разным причинам оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Приготовлены наборы с продуктами, хозтоварами, средствами гигиены и канцтоварами для больных и одиноких людей, малоимущих семей, лиц без определенного места жительства.

Проявить заботу и милосердие просто. В торговом зале гипермаркета «Империал» на первом этаже установят паллеты с готовыми наборами «Доброй авоськи». «Вам останется только оплатить этот пакет на кассе и оставить в специальной корзине в закассовой зоне. Мы передадим "Добрую авоську" нуждающимся», - отметили в «Добром Пскове».

Источник: Псковская Лента Новостей