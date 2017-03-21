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Движение по новому путепроводу в Великих Луках может быть запущено в конце ноября

21.03.2017 12:40 ПЛН, Псков

Сегодня в Великих Луках с рабочим визитом находится губернатор Псковской области Андрей Турчак. В данный момент, как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, глава региона инспектирует ход работ на строительной площадке автодорожного путепровода. Вместе с Андреем Турчаком на путепровод прибыли глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации города Виктор Каменский, и.о. первого заместителя главы администрации города Великие Луки по инфраструктуре Юрий Власюк. 

Главе региона доложили о том, что все запланированные работы производятся согласно графикам. В данный момент полным ходом идет монтаж металлоконструкций за переездом. «То есть движение в конце ноября сможем запустить?», - спросил Андрей Турчак, на что получил утвердительный ответ. 

Также губернатору доложили, что следующим шагом будет переустройство коммуникаций и расширение дороги на улице Дьяконова.

Кроме того, губернатор поинтересовался вопросом о количестве бетона. В частности, он спросил, хватит ли его для возведения школы №6. Глава региона посоветовал сделать все возможное, чтобы синхронизировать возведение школы и работы на путепроводе.

Напомним, 20 июля 2016 года заключен государственный контракт  на строительство автодорожного путепровода через железную дорогу в г. Великие Луки Псковской области. Заказчик - Государственный комитет Псковской области по транспорту, подрядчик – ООО «Строительная Компания «Балтийский Берег».

Сроки окончания строительства по контракту - 19 октября 2018.

 

Стоимость работ по контракту – 2 006 373 854,00 руб.

Источник: Псковская Лента Новостей



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