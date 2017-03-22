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Псковский суд принял решение об аресте $3,7 млн на счете Гавунаса в швейцарском банке

22.03.2017 21:20 ПЛН, Псков

 
На денежные средства бизнесмена Михаила Гавунаса в сумме 3 781 000 долларов США, находящиеся на его счете в одном из швейцарских банков, разрешено наложить арест. Как стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей, такое решение принял суд апелляционной инстанции Псковского областного суда. Таким образом, принятое в январе 2017 года решение Псковского городского суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба адвоката Михаила Гавунаса – без удовлетворения. 
 
Как отмечается в постановлении суда, в производстве Следственного управления CK России по Псковской области находится уголовное дело в отношении Михаила Гавунаса, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 33 (ч.3), 159 (ч.4), 327 (ч.3), 33 (ч.4) и 327 (ч.1) Уголовного кодекса РФ.
 
В июне 2015 года в отношении Михаила Гавунаса было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174 (ч.3, п.«б») по факту легализации в 2010 году ценных бумаг-акций ЗАО «Псковпищепром», добытых преступным путем, стоимостью 1 108 456 301 руб., то есть в крупном размере. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого размер ущерба, причиненный Псковской области в результате инкриминируемого Гавунасу преступления, составил 1 174 496 655,36 рублей.
 
Представителем потерпевшего-администрации Псковской области в декабре 2012 года в рамках расследуемого уголовного дела были заявлены исковые требования о возмещении ущерба на сумму 1 174 496 655,36 рублей.
 
В целях обеспечения гражданского иска и иных имущественных взысканий был наложен арест на имущество и денежные средства, принадлежащие обвиняемому и находящиеся на территории России на общую сумму 384 823 115,90 руб. 
 
Кроме того, органом предварительного расследования были получены сведения о наличии денежных средств в сумме 3 781 000 долларов США (что, по состоянию на январь 2017 года, составляло около 232 000 000 рублей) на счете, открытом на имя Михаила Гавунаса в банке BNP (Paribas) Suisse SA в Женеве.
 
В ходатайстве следователь указал, что с учетом проведенной оценки стоимости имущества, в отношении которого были ранее приняты обеспечительные меры, недостаточно для полного возмещения ущерба и полагал необходимым наложить арест на указанные выше денежные средства в банке. 
 
Суд принял указанное выше решение. Отметим, что апелляционное постановление может быть обжаловано в суд кассационной инстанции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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