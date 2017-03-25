Псковичи заплатят по тысяче рублей за размещение в социальных сетях экстремистских аудо- и видеозаписей

Псковский городской суд рассмотрел два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Производство и распространение экстремистских материалов). Решения в отношении двоих псковичей были приняты в феврале и на настоящий момент опубликованы на официальном сайте суда.

Как говорится в документах, один из мужчин разместил аудиозапись, внесенную в федеральный список экстремистских материалов. В судебном заседании он признал вину полностью. Запрещенная запись, находящаяся в общем доступе, была обнаружена на странице нарушителя в ходе мониторинга сотрудниками Центра «Э» УМВД России по Псковской области 15 декабря 2016 года.

Другой пскович был уличен в нарушении в ходе мониторинга 21 января. Он разместил на своей странице в социальной сети запрещенное видео, но, как пояснил, не знал о том, что данный материал внесен в список экстремистских материалов. Свою вину гражданин также признал полностью.

Псковичи признан виновными в совершении административных правонарушений. Каждому из них назначен штраф в размере 1000 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей