Псковские общественники провели акцию «Веселый Витамин» для дошкольников

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста провело акцию «Веселый Витамин-2017», приуроченную ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации, мероприятие проводится уже не первый год и стало традиционной при активной поддержке студентов и педагогов Колледжа ПсковГУ.

Молодые волонтеры Красного Креста - студенты колледжа ПсковГУ - подготовили веселый праздник для воспитанников псковского детского сада «Жемчужинка». Сказочные персонажи Маша и Медведь с первых минут праздника смогли вовлечь всех детишек в игровую программу. Вместе с ними они веселились и играли в различные игры, отгадывали загадки и водили хороводы. А три веселых клоуна играли в мячик и танцевали с детишками.

Долгожданным моментом для детей стало вручение витаминных подарков – апельсинов, которые краснокрестные волонтеры передали детям. А их было более 100 килограммов. Кроме этого, каждый ребенок получил сладкий подарок.

Этот замечательный и полезный праздник состоялся благодаря многим псковичам и образовательным организациям. Среди них педагоги и учащиеся школ №№ 1, 2, 8, 9, 11, 23, 24, Колледжа ПсковГУ, сотрудники объединенного сервисно-визового центра, компании МАРС в г. Пскове. Благодаря их стараниям было собрано почти 200 килограммов фруктов, которые были распределены по адресам милосердия. Более 42 килограммов получили дети – участники программы «Социальная защита детей», реализуемой Псковским Красным Крестом в Москвинской средней школе Псковского района. 14 килограммов витаминной продукции отправились к пациентам Псковского противотуберкулезного диспансера с пожеланиями скорейшего выздоровления. На днях оставшуюся часть апельсинов получат подопечные, обслуживаемые на дому сестрами милосердия Псковского Красного Креста.

Источник: Псковская Лента Новостей