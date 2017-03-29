В Пскове до 1 июня продлен открытый конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака

В рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове в 2019 году Управление культуры администрации города проводит конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», по просьбам потенциальных участников время подачи заявок на участие и конкурсных материалов продлено до 16.00 31 мая.

Материалы принимаются по адресу: ул. Ленина, 3 (Управление культуры). Лучшие работы конкурса будут отмечены грамотами, победитель получит денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Конкурс проводится в один этап. Его участниками могут быть отдельные авторы или авторские коллективы, юридические и физические лица: скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, студенты профильных учебных заведений, любые заинтересованные лица, а также творческие коллективы, проектные организации, художественные мастерские и т. д. Каждый участник вправе представить несколько эскизных проектов. Возможное место установки знака – сквер, ограниченный Советской набережной и ул. Л. Поземского, между домами №8 и №20 по ул. Л. Поземского. Конкурсная комиссия состоит из 15 человек - это представители общественности, художники, архитекторы, искусствоведы. Возглавляет комиссию глава Пскова Иван Цецерский.

Добавим, Ганзейский знак установлен в Великом Новгороде. Круглая гранитная плита символизирует стол переговоров, за которым все участники равны. По окружности выложены цветной мозаикой гербы 16 стран-участниц Новой Ганзы. Струящаяся вода фонтана символизирует движение, непрерывное обновление, жизнь. Часть композиции - скульптура в виде двух стилизованных древних судов, вместо парусов у них сплетенные кроны деревьев, символ единения стран и времен.

Источник: Псковская Лента Новостей