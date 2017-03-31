Что делать, если вас уволили, сократили или оставили без зарплаты: 5 советов юриста псковичам

Когда псковичку Анну К. брали на работу, она была уверена: эта компания – подарок судьбы. Приличная официальная зарплата, бонусы, оплачиваемые отпуски и больничные, дружный коллектив… Но, как показало время, первое впечатление было обманчивым. В течение первого же месяца к уже имеющимся обязанностям менеджера прибавились функции секретаря, личного помощника и кадровика. Обещанные бонусы так и не монетизировались. После того как Анна поставила вопрос ребром, у нее сразу же истек испытательный срок: девушка оказалась на улице, причем работодатель не выплатил ей причитающуюся зарплату. В результате судебных разбирательств выяснилось, что компания-подарок еще и забыла заключить с девушкой трудовой договор…

Самое грустное, что история Анны – не уникальная. В практике юристов Пскова и области таких случаев, к сожалению, – вагон и маленькая тележка. Но, как говорится, предупрежден – значит, вооружен. Вместе с юристами «Центра деловой безопасности» мы выяснили, как вести себя в конфликтных ситуациях, которые нередки в сфере трудовых отношений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ: Андрус Трей, руководитель юридического бюро «Агентство деловой безопасности»:

«Жители Псковской области достаточно часто сталкиваются с нарушением трудовых прав и свобод. Не только работники, но и работодатели обращаются за защитой их прав и интересов в сфере труда. Проблемы работодателей чаще всего связаны с появлением работников на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, прогулами, нарушением работниками трудовых обязанностей. Работники чаще всего обращаются по вопросам невыплаты заработной платы либо незаконного расторжения трудовых договоров».

О «серых» зарплатах замолвите слово

Одна из наиболее распространенных на сегодня проблем - серые зарплаты. Существует ли шанс у работника, которому выдают часть зарплаты в конверте, при увольнении истребовать эти суммы? Можно ли доказать факт трудовых отношений, если человек работал неофициально?

В случае неофициального трудоустройства работника факт наличия трудовых отношений можно доказать путем обращения в суд с иском об установлении факта трудовых отношений и взыскании невыплаченной заработной платы.

В случае, если трудовой договор между работником и работодателем был заключен, но в нем была установлена заработная плата отличная от той, которая в действительности выплачивалась, то работнику необходимо доказывать реальный размер оплаты труда. В случае удовлетворения судом искового заявления, работник сможет взыскать с работодателя не только невыплаченную заработную плату, но и судебные расходы, в том числе расходы на оплату юридических услуг.

Сообщить о «серой заработной плате» можно также в прокуратуру, налоговую инспекцию либо в государственную инспекцию по труду.

МРОТ – региональный и не только

В Псковской области в конце 2016 года было принято соглашение между профсоюзами и администрацией области об установлении регионального уровня МРОТ (подробнее ЗДЕСЬ http://pln-pskov.ru/society/264186.html).

Имеет ли право предприниматель отказать своим работникам, требующим соблюдения условий данного соглашения? Что могут предпринять сотрудники, чтобы принудить работодателя привести зарплаты в соответствие с соглашением?

Согласно статье 133 Трудового кодекса РФ заработная плата работника, полностью отработавшего свою норму рабочего времени за месяц, не может быть меньше минимального размера оплаты труда вне зависимости от того, у юр. лица или у индивидуального предпринимателя осуществляет свою трудовую деятельность гражданин. Однако оклад может быть меньше МРОТ и это не запрещено законом.

Заработная плата включает в себя оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты. Следовательно, если за месяц работник получает с учетом всех надбавок и поощрений сумму, большую или равную МРОТ, то работодатель не выходит за рамки указанного соглашения.

Если работник трудится на условиях неполного рабочего времени и данное условие зафиксировано в трудовом договоре, то работодатель вправе выплачивать ему заработную плату ниже МРОТ. Ведь зарплата выплачивается за фактически отработанное время, а если работник трудится неполный день, то и причитающаяся ему сумма может быть менее МРОТ.

Вы нам не подходите…

В процессе поиска работы псковичам часто приходится сталкиваться с отказами. В каком случае отказ можно оспорить? Какие основания являются законными для отказа соискателю, а какие - нет?

Заключение трудового договора с конкретным лицом, ищущим работу, является правом, а не обязанностью работодателя.

При этом необходимо учитывать, что запрещается отказывать в заключении трудового договора по обстоятельствам, носящим дискриминационный характер, в том числе женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей а также работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы статья 64 Трудового кодекса РФ). В случае отказа работодателя в приеме на работу по основаниям, носящим дискриминационный характер, отказ можно оспорить в судебном порядке.

Поскольку действующее законодательство содержит лишь примерный перечень причин, по которым работодатель не вправе отказать в приеме на работу лицу, ищущему работу, вопрос о том, имела ли место дискриминация при отказе в заключении трудового договора, решается судом при рассмотрении конкретного дела.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» содержит определение дискриминации при отказе в заключении трудового договора. В соответствии с пунктом 10 указанного Постановления при рассмотрении споров, связанных с отказом в приеме на работу, необходимо иметь в виду, что труд свободен и каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также иметь равные возможности при заключении трудового договора без какой-либо дискриминации, т.е. какого бы то ни было прямого или косвенного ограничения прав или установления прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников.

Доказать в суде безосновательность отказа достаточно сложно, так как обычно работодатели формулируют отказ в приеме на работу в устной форме. Между тем, согласно статье 64 Трудового кодекса РФ по письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования.

В случае, если работник получил письменный отказ в заключении трудового договора и в данном отказе содержится одно из обстоятельств, указывающих на прямое или косвенное ограничение его прав по признакам расы, национальности, возраста и прочих, то в таком случае можно доказать в суде безосновательность отказа.

Если судом будет установлено, что работодатель отказал в приеме на работу по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами данного работника, такой отказ является обоснованным.

Командировка как образ жизни

В процессе трудовой деятельности всем нам приходится сталкиваться с переработками, командировками, требованиями перенести отпуск и ростом трудовых обязанностей помимо основных. Имеет ли право сотрудник отказаться от этих форс-мажорных ситуаций?

Работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором.

Согласно статье 60 Трудового кодекса РФ запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.Соответственно, в каждом конкретном случае необходимо учитывать права и обязанности работника, установленные трудовым договором, локальные акты работодателя.

Направление работника в служебную командировку является правом работодателя, при этом работодатель обязан при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

Согласно статье 152 Трудового кодекса РФ сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется согласно статье 123 Трудового кодекса РФ ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала. Однако по согласованию с работодателем работник вправе перенести отпуск.

Отдельным категориям работников, в частности родителю, воспитывающему ребенка-инвалида, женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком, мужчинам в период нахождения жены в отпуске по беременности и родам ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.

Идеальное увольнение

Могут ли уволить сотрудника с формулировкой «за невыполнение планов»?

На основании части 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Статьей 81 ТК РФ предусмотрен закрытый перечень оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя, среди которых не предусмотрено расторжение договора в связи с невыполнением работником плана.

Однако работодатель вправе уволить работника за несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, а также за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если работник имеет дисциплинарное взыскание.

Может ли сотрудник отработать две недели при увольнении по собственному желанию, если работодатель против?

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении по соглашению между работником и работодателем.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы, а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

Какие главные шаги должен предпринять увольняющийся, чтобы в дальнейшем получить все положенные ему выплаты и документы?

Работник должен ознакомиться с приказом о расторжении с ним трудового договора, получить расчет, он вправе получить копии документов, связанных с работой. В последний рабочий день работодатель обязан выдать ему трудовую книжку.

Справка

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Источник: Псковская Лента Новостей