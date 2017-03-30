Псковские «эсеры» готовы проводить бессрочные акции в поддержку садоводов

Региональное отделение «Справедливой России» готово проводить бессрочные акции в поддержку псковских садоводов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-подхода в день сессии регионального парламента заявил депутат, лидер «эсеров» в Псковской области Олег Брячак.

Увеличение земельного налога для физических лиц, являющихся владельцами подсобных хозяйств, огородов, участков в садоводческих товариществах, парламентарий назвал «кощунственным и бесчеловечным». «Это постановление скрывает за собой абсолютную некомпетентность и немощность руководства администрации области. Они покусились на святое - они залезли в карман к нашим старикам. Кто такие садоводы? В 90% случаев - это пенсионеры, которые своими руками привели в порядок землю, которые не от хорошей жизни выращивают для себя какие-то овощи. И какими морально-нравственными качествами надо обладать, чтобы принять такое постановление? Теперь садоводы будут платить в 10-20 раз больше. Откуда у них деньги? Вы же сами знаете, какие у нас пенсии, как люди живут. Как можно было так поступить?» - возмутился депутат.

«Садоводы возмутились и хотели привлечь внимания к себе, подали заявление на проведение законного митинга по этому вопросу. Настоящий руководитель региона разрешил бы, пришел бы на этот митинг, выступил, ответил за действия своих сотрудников, пояснил бы садоводам причину, а может быть ошибку данного решения, отменил бы данное постановление, заработал бы авторитет и уважение среди граждан. Что сделала администрация? Запретила проведения митинга. Это плохо. Мы будем бороться, в субботу благодаря профсоюзам митинг будет организован, садоводы смогут высказаться, мы их поддержим», - сообщил Олег Брячак.

«Мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать платежи садоводов: подключим юристов, экспертов. Также мы готовы проводить бессрочные акции», - заключил «эсер».

Источник: Псковская Лента Новостей