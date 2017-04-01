В Пскове начался митинг садоводов

В Пскове в сквере имени 60-летия Октября (на «4-х углах», в районе улиц Максима Горького, Конной и Рижского проспекта) начался митинг садоводов, протестующих против повышения кадастровой стоимости их участков и роста земельного налога, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Мероприятие проводят Псковская областная организация Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения и Псковская региональная общественная организация «Комиссия по садоводствам».

По оценке организаторов, на данный момент на митинг собралось более 200 человек. Ожидается, что количество митингующих увеличится.

Первой перед собравшимися выступила председатель исполнительного совета ПРОО «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко, которая накануне активно призывала псковичей через социальные сети принять участие в митинге. В своей речи она назвала новые налоги неподъемными для садоводов.

Среди участников мероприятия - председатель Псковского облсовпрофа, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова, депутат регионального парламента, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак, член фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Виктор Дуля, экс-депутат областного парламента, коммунист Дмитрий Михайлов, лидер псковского «Яблока», депутат регионального парламента Лев Шлосберг, лидер регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков, члены координационного совета псковской «Открытой России» Юрий Каныгин, Алексей Малов и Игорь Батов, координатор Либертарианской партии России в Псковской области, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин, бывший начальник штаба 76-й дивизии ВДВ, заместитель директора гипермаркета «Империал» Александр Сотник, экс-кандидат в депутаты Государственной Думы Василий Краснов, депутат Великолукской городской Думы Александр Максимов.

В сквере можно наблюдать большое количество флагов с символикой профсоюзов, КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока».

Напомним, что псковские садоводы считают, что проведенная в 2016 году оценка кадастровой стоимости их земельных участков, от которой рассчитывается земельный налог, является ошибочной. Кроме того, резкое повышение кадастровой стоимости, по их мнению, приведет к ликвидации садоводческих товариществ, которые не смогут платить налог за земли общего пользования.

Источник: Псковская Лента Новостей