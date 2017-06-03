Семейный праздник «Все лучшее — детям!» в Финском парке. ФОТО

Сегодня, 3 июня, в Финском парке состоялся семейный праздник «Все лучшее — детям!»,приуроченный к Международному дню защиты детей и Всемирному дню молока, которые отмечаются 1 июня.

Организаторами праздника выступили Центр Деловой Информации и Псковский городской молочный завод. Для гостей были открыты интерактивные площадки, на которых дети и взрослые смогли испытать свою удачливость, сообразительность, творческие и спортивные навыки.

Кроме того, как дети, так и взрослые поучаствовали в лотерее, конкурсах и развлекательной программе. Не обошелся праздник и без вкусных сюрпризов и веселой музыки (ФОТОРЕПОРТАЖ).

Источник: Псковская Лента Новостей