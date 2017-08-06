В России впервые за несколько лет стало меньше преступлений под воздействием алкоголя

Согласно данным правовой статистики за полугодие, опубликованным Генпрокуратурой России, впервые за несколько лет количество предварительно расследованных преступлений, совершаемых под воздействием алкоголя, уменьшилось на 14,8% (с 230 тыс. до 196 тыс.).

При этом, по информации Генпрокуратуры, общее количество преступлений, совершаемых под воздействием алкоголя, остается высоким. В первом полугодии 2017 года каждое третье преступление (34,1%) совершено в состоянии алкогольного опьянения (против 35,1% в 2016 году). В 2014 году было 353 тыс. таких преступлений, в 2015 году — 401 тыс., в 2016 году — 440 тыс.

Количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков, осталось прежним — 105 тыс. за полгода. Больше всего их в Санкт-Петербурге (27,1% среди всех преступлений в городе), Чечне (20,5%), Ханты-Мансийском округе (16,7%), Карачаево-Черкесии (16,7%), Северной Осетии (16,2%) и в Калмыкии (15,2 %).

Число преступлений в состоянии наркотического опьянения в первом полугодии сократилось на 14% — до 13 тыс. Наибольший спад наблюдается в Москве (на 1,6 тыс. по сравнению с первым полугодием 2016 года), а самый большой рост (на 465) — в Санкт-Петербурге, сообщает «Коммерсант».

Источник: Псковская Лента Новостей