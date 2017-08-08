В Пскове состоялся очередной пикет садоводов против завышенной кадастровой стоимости земли

В Пскове в сквере имени 60-летия Октября (в районе «Четырех углов) состоялся очередной пикет садоводов против завышенной кадастровой стоимости земли в Псковской области, организованный ПРОО «Комиссия по садоводствам» и Псковской областной организацией профсоюза работников жизнеобеспечения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, участники пикета продолжили сбор подписей под петицией об исправлении завышенной кадастровой стоимости земли в регионе. Сегодня свои подписи под ней поставили представители СНТ «Радуга», «Самухново», «Черняковицы-2», «Пристань-7», «Пристань-2», «Черняковицы», «Вербинка», деревни Пожнище (Ядровская волость Псковского района), Зимний Борок (Печорский район). Поддержку пикетчикам выразили представители «Партии пенсионеров».

Председатели садоводческих товариществ, принявшие участие в пикете, также получили текст петиции для сбора подписей среди членов своих товариществ, которые летом постоянно проживают на дачах и не могут принять непосредственное участие в публичных протестных мероприятиях. Председатель исполнительного совета ПРОО «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко напомнила, что подписные листы можно получить в Комиссии (Псков, ул. Я. Фабрициуса, 5-а, 5-й этаж, каб.22, 23), туда же можно будет представить уже собранные подписи.

Напомним, что в петиции содержатся следующие требования: осуществить переоценку земель с наиболее значительными перекосами по сравнению с рыночной стоимостью – садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Псковской области в 2017 году с учетом всех особенностей развития территории (инфраструктура, транспортная доступность, качество почвы и г.д.) и земель сельскохозяйственного назначения, а также земель ИЖС в сельской местности; в случае невозможности осуществления данных действий в 2017 году, установить «налоговые каникулы» для всех (помимо относящихся к г. Пскову) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, созданных в Псковской области до 2000 года (и их правопреемников), и их членов до момента утверждения новой оценки кадастровой стоимости земель; установить ставку земельного налога в размере 0,02 и ниже для земель сельскохозяйственного назначения и земель ИЖС в сельской местности на территории всей Псковской области. Петиция будет направлена президенту РФ Владимиру Путину, председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову, губернатору Псковской области Андрею Турчаку.

Добавим, что следующие пикеты состоятся 9 и 10 августа в 11.00 на том же месте – в сквере имени 60-летия Октября. На 26 августа в Пскове запланирован митинг, садоводы рассчитывают, что его удастся провести на площади Ленина.

Источник: Псковская Лента Новостей