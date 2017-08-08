Торжественное открытие нового здания прокуратуры Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня в Пскове состоялось торжественное открытие нового здания прокуратуры Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Плехановский посад, 6. ФОТОРЕПОРТАЖ>>>

Объемно-планировочное решение объекта условно делится на двух- и трехэтажные части. Оно представляет собой современное здание в форме трилистника. В здании размещены все необходимые помещения основного и вспомогательного назначения, парадная, гостевая зона, зона отдыха для сотрудников, площадки для парковки автотранспорта.

Сохранению неотъемлемой части истории и труда ветеранов и пенсионеров прокуратуры области поможет музей, получивший достойное место в новом здании.

Строительство нового здания прокуратуры области было обусловлено в первую очередь необходимостью улучшения доступности для граждан. Прием посетителей теперь будет осуществляться в специально оборудованном помещении на первом этаже здания, организованы условия посещения граждан с ограниченными возможностями.

В старом здании прокуратуры по ул.Некрасова, 54 разместятся прокуратуры г.Пскова, Псковского района, Псковская природоохранная межрайонная прокуратура и Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.

Источник: Псковская Лента Новостей